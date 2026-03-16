Systemingenjör till rymdföretag i Uppsala
2026-03-16
Om rollen
Vi söker en engagerad och tekniskt driven systemingenjör som vill utveckla avancerade delsystem för småsatelliter, med fokus på elektronik och mjukvara.
Ditt jobb blir att förvandla högt ställda uppdragsmål till smarta och pålitliga systemdesigner. Du ser till att våra satelliter fungerar som en fungerande helhet genom att balansera teknik och prestanda mot säkerhet, budget och tidsplaner.
Rollen passar dig som är analytisk och har ett genuint intresse för rymdteknik. Oavsett om du är en erfaren rymdingenjör eller har en annan relevant bakgrund och vill ta nästa steg, får du här chansen att forma nästa generation av satellitsystem.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda tekniken: Du fungerar som teknisk spindel i nätet vid produktutveckling och samordnar olika ingenjörsområden.
Från koncept till verklighet: Du tar fram koncept, genomför tekniska studier och definierar krav som går att följa upp genom hela projektet.
Hitta balansen: Du driver ett strukturerat arbetssätt där du hela tiden väger systemets prestanda mot risker, kostnader och tidsramar.
Gränssnitt & Kommunikation: Du styr hur våra produkter pratar med kundens satellit och håller kunden uppdaterad om det tekniska läget.
Test & Drift: Du stöttar vid bygge och test av hårdvara (från prototyp till färdig produkt) och tar fram strategier för hur satelliten ska styras i rymden.
Affärsstöd: Du bidrar med tekniska analyser och lösningar i våra offerter för att hjälpa företaget att växa.
Utveckla arbetssätt: Du är med och förbättrar hur vi jobbar med systemdesign och vårdar relationen med våra viktigaste intressenter.
Vem är du?
Utbildning: Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet: Du är van att jobba i komplexa projekt med många rörliga delar, gärna inom rymdbranschen eller annan avancerad teknik.
Teknisk bredd: Du har kunskap inom elektronik och/eller mjukvara.
Samarbete: Du trivs med att jobba tvärfunktionellt och är bra på att kommunicera tekniska detaljer på ett tydligt sätt.
Struktur: Du kan planera och prioritera ditt arbete även när tempot är högt och deadlines närmar sig.
Språk & IT: Du skriver och talar flytande engelska, har goda IT-kunskaper och är EU-medborgare.
Produktion: Du har kännedom om hur man designar produkter för att de ska vara enkla att tillverka och testa (DfM/DfT).
Det är ett plus om du har:
Koll på rymdstandarder (som ECSS).
Vana av verktyg som t.ex. IBM DOORS, SolidWorks, MATLAB eller Python.
Erfarenhet av satellitdrift (Mission Operations) eller modellbaserad systemdesign (MBSE).
Tidigare arbete i små eller medelstora teknikföretag
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Curval AB
(org.nr 559170-2963), http://www.aac-clydespace.com
Dag Hammarskjölds väg 48 (visa karta
)
751 83 UPPSALA Arbetsplats
AAC Clyde Space AB
9799841