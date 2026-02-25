Systemingenjör till ruttplanering i Gripen E
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du arbeta i ett kompetent team och få vara med att utveckla spännande och viktiga produkter? Saab ligger i teknikutvecklingens framkant och här tar vi fram avancerade försvarssystem. Nu behöver vi utöka vårt team med dig som vill vara med och göra skillnad för vår gemensamma säkerhet genom att utveckla dagens och morgondagens stridsflyg.
Vi söker dig som är erfaren inom system- och mjukvaruarbete. Här finns möjlighet att vara med i hela kedjan från kravformulering tillsammans med kund och piloter, till design och implementation. Systemarbetet syftar till att utveckla delsystem som bidrar till flygplanets taktiska förmåga, vilket görs i nära samarbete med angränsande team. Vi bygger systemet som hanterar uppdraget och som ger stöd till piloten för att utföra det på ett säkert och effektivt sätt.
Du kommer att ingå i ett av våra agila team. Teamen är självbestämmande med ansvar för sina respektive funktioner. Vi arbetar med agila arbetsmetoder och en blandning av beprövade och moderna verktyg som t ex CLion, Git/Bitbucket, Jira och Confluence. Teamen arbetar med implementation i C++. Vi testflyger funktioner i simulatorer och riggar för att säkerställa att mjukvaran fungerar när flygplanet är redo att flyga och utföra uppdrag.
Som system/mjukvaruingenjör hos oss finns det goda möjligheter att utvecklas. Här finns stor möjlighet till att bredda sig. Saab har ett brett kursutbud som omfattar allt från mjukvara/system, till direkt hårdvara och flygteknik, samt mjukare aspekter som t.ex. tekniskt ledarskap. Karriärmöjligheterna är goda och intern rörlighet uppmuntras. På Saab kan man jobba länge och ändå ha mycket varierande arbetsuppgifter.
Teamen är stabila och har gott ledarskap. Kulturen genomsyras av ett seriöst, långsiktigt och förtroendebaserat arbetssätt. Vi har mycket kul tillsammans med fika, teambuildingaktiviteter och AW. Publiceringsdatum2026-02-25Profil
Din bakgrund är teknisk högskoleutbildning med erfarenhet och intresse av system- och mjukvaruutveckling. Vi ser att du har minst 4 års erfarenhet inom systemarbete och utveckling och har god kunskap av C++. Det är meriterande med erfarenhet av Agila arbetssätt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vi tar emot ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan annonsen utgår.
Kontaktinformation:
Agnieszka Johansson, sektionschef RPG E/F, 0734-181039 Ersättning
