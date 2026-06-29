Systemingenjör till Regional Aircraft
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-29
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Välkommen till Saab Special Mission and Regional Aircraft (SMRA). Vi söker en systemingenjör som vill använda sin tekniska expertis till att hålla våra Saab 340 och Saab 2000 flygande i minst 10 år till. Efter över 40 år i luften är dessa flygplan fortfarande världsledande i sin klass och vi har operatörer över hela världen.
Hos oss får du chansen att arbeta tillsammans med ett gäng mycket erfarna teknikledare som hanterar frågor från våra operatörer, gör tekniska utredningar och driver projekt som rör till exempel obsolescence, skador och utveckling inom ovan nämna teknikområden. Du kommer att ha kontaktytor med många olika avdelningar och teknikområden inom Saab samt med externa underleverantörer och kunder.
Låter det spännande? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Din roll
Som systemingenjör ansvarar du för teknisk uppföljning och utredning av ärenden som rör Saab 340 och Saab 2000. Du hanterar myndighetsinitierade frågor samt direkta kundförfrågningar och har kontakt med flera avdelningar, externa leverantörer och våra operatörer. Uppgifterna har sällan en färdig lösning - du förväntas aktivt söka kunskap och nätverk inom och utanför Saab för att lösa dem. Rollen innebär teknisk support till kundernas operativa verksamhet och ger dig en tydlig bana mot framtida teknikledaransvar. Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som är nyfiken, driven och lösningsorienterad. Du trivs i en miljö där samarbete är avgörande och där du får ta eget ansvar. Du är kommunikativ, prestigelös och har lätt för att bygga goda relationer med kollegor, leverantörer och kunder.
Du har kompetens inom något eller flera av följande teknikområden: kylning/luftkonditionering, brandskydd, bränsle, avisning och regnskydd, syrgas, pneumatic och vatten/avfall.Kvalifikationer
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen, eller erfarenhet som gett motsvarande kompetens
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom relevanta flyg-/systemområden
Språkkunskaper: du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av att jobba på Saab
Erfarenhet av arbete med kravställning och kravuppfyllnad av avancerade system
Teknik- och/eller flygintresse
Om du vill vara en del av ett erfaret team, arbeta med spännande projekt som rör obsolescence, skador och teknikutveckling, samt utvecklas mot framtida eget teknikledarskap - är detta din nästa utmaning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9983285