Systemingenjör till motorerna på GlobalEye
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2026-07-23
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Är du bra på motorer? Gillar du flyg? Vi söker en systemingenjör som vill hjälpa oss analysera hur GlobalEye-modifieringar påverkar motorerna.
Din roll
GlobalEye innefattar bland annat en jättestor radar på taket som kräver väldigt mycket elektrisk effekt. Som systemingenjör inom motor på GlobalEye kommer du att jobba med att verifiera att dessa ändringar ligger inom de certifierade gränserna för motorerna.
Uppgifterna har sällan en given lösning och du förväntas aktivt söka den kunskap och de kontakter inom och utom Saab som du behöver för att lösa dina uppgifter. Du kommer arbeta under eget ansvar men samtidigt ha kollegor som stöttar och lär dig våra arbetssätt och system. Du bör vara en god kommunikatör och diplomat, särskilt i dialog med motortillverkaren.
Du kommer att:
Vara delaktig i utvecklingen i en av våra mest avancerade produkter, GlobalEye och därmed bidra till Sveriges och andra kunders säkerhetsförmåga.
Samverka med flera olika teknikområden och funktioner inom Saab.
Utveckla förståelse för flygplansmotorer.
Föra dialog med motortillverkaren för att få fram rätt analyser och verifieringsunderlag som visar att vi uppnår en säker produkt. Publiceringsdatum2026-07-23Profil
Vi söker dig som är nyfiken, driven och lösningsorienterad. Du trivs i en miljö där samarbete är avgörande och där du får ta eget ansvar. Du är kommunikativ, prestigelös och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer - oavsett om det gäller kollegor, leverantörer eller kunder.
I denna tjänst sker all skriftlig kommunikation på engelska, vilket innebär att du måste ha mycket goda språkkunskaper i engelska såväl i tal som i skrift. Då delar av vårt regelverk är på svenska, är god kunskap även i det svenska språket ett krav för tjänsten.
Följande förmågor, egenskaper och kompetenser är meriterande för tjänsten:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen, eller erfarenhet som gett motsvarande kompetens.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete med något av; Systemsäkerhet och luftvärdighet.
Certifiering av produkter
Kravställning och kravuppfyllnad av avancerade system.
Motor- och flygintresse.
Erfarenhet av att jobba på Saab.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
10010394