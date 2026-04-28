Systemingenjör till Innovativt Bolag
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma grunden för nästa generations fordonsupplevelser, och se din systemingenjörskompetens komma till liv i riktiga maskiner? För kunds räkning söker vi en Systemingenjör som trivs i gränslandet mellan hårdvara och mjukvara. I denna roll kommer du få en nyckelroll i bygga infotainmentsystem och operatörsgränssnitt i framkant. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Som Systemingenjör kommer du att få en central roll i att definiera och integrera komplexa infotainmentsystem. Du kommer arbeta i gränslandet mellan hårdvara, Android-plattformen och kundkrav där din uppgift blir att säkerställa att allt fungerar tillsammans i ett tillförlitligt och högpresterande system.
Du kommer att definiera systemarkitektur och tekniska krav, koordinera integration mellan hårdvara och mjukvara samt stötta team med systemnivåkunskap genom hela utvecklingsprocessen. Du kommer arbeta nära utvecklare, testare och kunder för att säkerställa högkvalitativa, användarvänliga lösningar för marina och industriella tillämpningar. Detta är en praktisk roll där du påverkar design, driver integration och omvandlar tekniska krav till produktionsklara system.
Du kommer till exempel att:
Definiera systemarkitektur och tekniska krav för infotainment-ECU:er och integrerade system baserat på kund- och leverantörsbehov.
Koordinera integration mellan hårdvara, Android-plattformen och middleware-komponenter.
Analysera och lösa systemrelaterade problem över hårdvara och mjukvara.
Arbeta nära utvecklare, testare och kunder för att säkerställa högkvalitativa, användarfokuserade lösningar.
Underhålla systemdokumentation och gränssnittsspecifikationer.
VI SÖKER DIG SOM:Har en eftergymnasial utbildning inom mekatronik, elektroteknik, datateknik, teknisk fysik eller likvärdigt område.
Har erfarenhet av systemdesign och integration i inbyggda system.
Har god förståelse ECU-arkitektur.
Besitter kunskap om fordonskommunikationsprotokoll såsom Ethernet, CAN och GMSL
Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift då språken kommuniceras internt likväl externt.
Det är meriterande om du:
Besitter kunskaper inom Android/AOSP och Linux-baserade system.
Har arbetat med infotainmentsystem.
Har erfarenhet från fordonsindustrin.
Stor vikt kommer vidare att läggas vid personlig lämplighet där vi ser att du uppskattar ansvar från början till slut och vågar utmana antaganden för att hitta smartare och mer effektiva lösningar. Med god förståelse för både hårdvara och mjukvara, och hur de samverkar, skapar du tydlighet, löser problem och hjälper till att omvandla idéer till tillförlitliga verkliga system. Du ser vidare komplexa system som fulla av möjligheter och trivs med att arbeta praktiskt för att förstå hur varje del hänger ihop. Du håller dig uppdaterad inom ditt område och delar gärna med dig av din kunskap till andra.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Ambitionen är att du på sikt ska gå över i anställning hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Placering: Göteborg.
Start: Enligt överenskommelse.
Rekryteringsansvarig: Sophie Tisell.
Lön: Fast månadslön.
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
413 15 GÖTEBORG Arbetsplats
Friday Göteborg Jobbnummer
9880278