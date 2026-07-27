Systemingenjör till försvarsindustrin
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2026-07-27
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Vi söker nu en systemingenjör till vår kund i Arboga, som är ett av Nordens ledande teknikkonsultbolag med kunder inom försvar, försvarsindustri och civil infrastruktur. Här får du kombinera ditt tekniska intresse med samhällsnytta och har en nyckelroll i att forma framtidens tekniska lösningar och säkerställa högsta kvalitet i varje leverans.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Hos vår kund välkomnas du till ett bolag med stark teknisk kompetens och med uppdrag som gör verklig skillnad. Som systemingenjör kommer du att vara en nyckelperson i att driva teknisk utveckling framåt. Du kommer att genomföra tekniska analyser, utveckla och modifiera hård- och mjukvarukomponenter samt säkerställa hög teknisk kvalitet i alla leveranser. Din expertis kommer att vara avgörande för att stödja projekt och lösa komplexa tekniska utmaningar.
Du erbjuds
En unik roll med goda utvecklingsmöjligheter
En stimulerande arbetsmiljö där du får arbeta med avancerad teknik och bidra till samhällsviktiga projekt
En trygg roll i en växande branschDina arbetsuppgifter
Genomföra installation, tillsyn och reparationer av anläggningar
Genomföra prov-, verifieringsaktiviteter och mätningar
Utveckla och modifiera systemkomponenter
Felsöka och åtgärda tekniska problem på plats hos kund och i verkstad/kontorsmiljö
Säkerställa teknisk kvalitet och systemintegration
Kontorsadministration, exempelvis dokumentation, inköp, sherpa, strukturera
Ta fram och uppdatera teknisk dokumentation, inklusive tekniska manualer, handböcker, instruktioner, scheman för underhåll och reparation
Anskaffa och följa upp reservdelar
Hantera kunddialog
Vi söker dig som
Har ingenjörsexamen inom system-, data-, radiofrekvens- eller elektroteknik, eller innehar motsvarande arbetslivserfarenhet
Har tidigare erfarenhet från arbete i en liknande roll som systemingenjör/tekniker där du fått god teknisk/mekanisk förståelse och förmåga att felsöka samt arbeta med förvaltning och underhåll av tekniska system.
Har förmåga att självständigt och i team genomföra installationer, test, verifiering och integration av hårdvara/mjukvara, utredningar och ta fram beslutsunderlag
Har god kunskap om elektronik
Är van att hantera kund- och leverantörsdialoger
Är bekväm med arbete på hög höjd
Har ett stort tekniskt intresse och vill arbeta både teoretiskt och praktiskt
Kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift, samt obehindrat på engelska
Har svenskt medborgarskap, vilket krävs då tjänsten är placerad i säkerhetsklass
Har B-körkort och är öppen för resor inom Sverige
Det är meriterande om du
Har kunskaper inom elektronik eller underhållsteknik
Har erfarenheter av mätteknik inom RF
Har kunskaper inom logistik och/eller underhåll
Har erfarenhet av projektledning
Har tidigare erfarenhet från FMV eller Försvarsmakten
För att trivas i rollen tror vi att du
är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både praktiskt och teoretiskt, såväl självständigt som i team. Du har ett strukturerat arbetssätt, tar ansvar och initiativ samt motiveras av att lösa komplexa tekniska utmaningar där flera teknikområden samverkar. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta och trivs i nära dialog med både kollegor och kunder.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Arboga
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EA01XR". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10012604