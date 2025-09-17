Systemingenjör till försvarsindustrin
Vill bli en del av ett väletablerat bolag som ständigt strävar efter att ligga i framkant för vad som är tekniskt möjligt? Nu söker vi dig med god känsla för system och struktur som trivs i en roll med mycket kontakt med dina kollegor. Välkommen med din ansökan!
OM ROLLEN:
Vår kund är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land-, och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. De ser mångfald som en tillgång och du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
Nu söker vi efter en systemingenjör, en bred roll där du kommer arbeta med tekniska krav, systemdesign, mjukvaruarkitektur och interaktionsdesign. Du kommer att vara delaktig i hela livscykeln för framtagning, drift och avveckling av system och delsystem. I denna roll kommer du få ta del av ett nystartat internationellt projekt där du är med och skapar nästa generations datorteknik inom aviation. Det innebär mycket samarbete med internationella kunder i spännande projekt.
Som bryggan mellan våra team kommer du som systemingenjör att spela en nyckelroll i att översätta systemkrav till konkreta, utvecklingsbara lösningar, och se till att tekniska beslut tas med hela kedjan i åtanke. Denna roll är ideal för dig som vill kombinera en djup förståelse för system och mjukvara med ett sinne för samordning och samarbete över disciplinerna.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en för tjänsten relevant högskole- eller civilingenjörsexamen, exempelvis datateknik, mjukvaruteknik eller teknisk fysik & elektroteknik
Har mycket goda kunskaper i C++
Goda kunskaper i C# och Python
Besitter intresse och god förståelse för teknik
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
VI SER DET SOM MERITERANDE OM DU HAR:
Tidigare erfarenhet som systemingenjör
Erfarenhet inom system- och interaktionsdesign samt en generell god förståelse i övriga aspekter som det medför
Erfarenhet gällande systemsäkerhet, arkitektur och design
I den här rekryteringen kommer det läggas stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen tror vi att du är en strukturerad och metodisk person med en god förmåga att se saker ifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet är till stor del analytiskt och kräver att man kan ta in mycket information och kan se samband. Då du kommer arbeta i nära relation till både andra systemingenjörer och mjukvaruutvecklare krävs det att du är kommunikativ och samarbetsvillig.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Linköping, Tannefors
Rekryteringsansvarig: Hampus Kindgren, hampus.kindgren@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
