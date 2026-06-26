Systemingenjör till elmiljö
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-26
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vår verksamhet, SMRA (Special Mission & Regional Aircraft) är under tillväxt och vi behöver förstärka vårt team med ingenjörer inom Emiljö för GlobalEye. En produkt med världsledande sensorer för spaning och övervakning.
Verksamheten inom SMRA går ut på att utveckla och underhålla våra plattformar GlobalEye, Saab2000AEW&C, Saab 340 AEW samt Saab340/2000. Organisationen har karaktären av det lilla företaget i det stora, med korta beslutsvägar, närhet till produkter och nära samarbete mellan alla teknikområden. Detta ger en unikt god insyn och förståelse för hela produkten och dess förmåga.
Din roll som systemingenjör inom Elmiljö inom COMPower (Kommunikation och Elkraft) sektionen hos oss innebär att du kommer in på djupet av produkten genom arbetsuppgifter såsom att:
Tekniska utredningar och teknisk support för apparater mot EMC, TEMPEST & HIRF
Stötta apparatansvarig i framtagning av designunderlag för system och modifiering av flygplan
Utfärda och delta vid genomförande av testprocedurer
Hantera krav från kunder och myndigheter
Kvalificera apparater för luftvärdighet
Samarbeta med flygprov
Certifiering av den slutgiltiga produkten
Arbeta tätt tillsammans med Inköp mot nationella liksom internationella leverantörer.
Du kommer arbeta under eget ansvar, samtidigt som du har kollegor som stöttar och lär dig våra arbetssätt och system. Arbetet sker i nära samarbete med angränsade teknikområden och organisationer. Du är en del av stora plattformsprojekt likväl en del av supporten till eftermarknad och vidmakthållandet av levererade system. Du har även en del internationella kontakter genom såväl digitala som fysiska möten, med exempelvis system - och flygplansleverantörer. Resor i tjänsten förekommer. Publiceringsdatum2026-06-26Profil
Vi söker dig med några års relevant arbetslivserfarenhet, helst inom elmiljöområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Systemintegration med fokus på Elmiljö och elektronik (EMC, TEMPEST HIRF)
Du har ett starkt intresse för problemlösning samt teknik och en teknisk utbildning i botten eller motsvarande erfarenhet. Tex Elmiljö, Teknisk fysik och elektronik.
Tidigare kunskap och erfarenhet från systemutvecklingsarbete, teknisk ledning, testning/felsökning, elektronik, projektarbete är starkt meriterande.
Arbete inom flygindustrin är starkt meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata 1 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9980780