Systemingenjör, Technical Watch Supervisor Till Aviseq På Arlanda
The We Select Company AB / Elektronikjobb / Sigtuna Visa alla elektronikjobb i Sigtuna
2025-09-19
Systemingenjör, Technical Watch Supervisor till AVISEQ på Arlanda
AVISEQ är den ledande aktören inom drift och underhåll av avancerad teknik inom luftfartsområdet. Vi gör allt från projektering till färdiga installationer. Utmanande felsökningar, reparationer och installationer är vår vardag. Vi jobbar med terminalutrustning, infrastruktur, IP-nätverk, radarutrustningar, radio- och navigationssystem på flygplatser. Vi har goda relationer med kunder och leverantörer. Vår verksamhet karaktäriseras av samarbete, entreprenörskap och humor. AVISEQs Operation-avdelning består av sex olika team med verksamhet över hela landet.
Vi söker nu en ansvarstagande Systemingenjör, Technical Watch Supervisor (TWS) till vårt team på Arlanda.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Du erbjuds ett utmanande och stimulerande arbete i en spännande miljö där viktiga egenskaper är stresstålighet, stor social kompetens och ett osvikligt engagemang. Du kommer att bli en viktig länk i kedjan, för att upprätthålla en effektiv och säker verksamhet vid flygledningscentralen, Arlanda ATCC.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
TWS arbetar med att övervaka och avhjälpa eventuella fel som uppstår på ATCC och ansvarar för att driften av ledningssystemen alltid hålls intakta.
Som Technical Watch Supervisor ingår du i ett team som tillsammans bemannar kontrollcentralen dygnets alla timmar och årets alla dagar. Tjänsten innefattar listtjänstgöring med både jour och beredskap. Cirka 50% av tjänsten innebär aktiv listtjänst, under den andra halvan av tjänsten arbetar du som systemansvarig för ett eller flera system.
Dina kunskaper och din förmåga att fatta rätt beslut vid rätt tid är avgörande för att flygtrafikledningen innehar den säkerhet som krävs och att flygtider kan hållas. Dessa arbetsförhållanden gör tjänsten till mycket ansvarsfull och ett arbetspass är aldrig det andra likt. Du kommer att arbeta i en högteknologisk miljö, där fortbildning sker anpassat efter uppdragets karaktär.
Du får arbeta på ett företag som är en ledare inom sin bransch och du blir en del av ett team som består av ambitiösa och engagerade kollegor.
Vem är du?
För att trivas med och lyckas i rollen som TWS på AVISEQ är du självständig och drivande men har samtidigt lätt för att samarbeta, både med kollegor och med våra kunder. Du är ansvarstagande och systematisk och gillar ordning och reda. Du har en kreativ och lösningsorienterad inställning till hur du utför ditt arbete och du har ett brinnande teknikintresse, datorvana och har viljan att ständigt uppdatera dina kunskaper.
Vi tror att du har minst 3-årigt tekniskt gymnasium, men gärna högskoleingenjör med inriktning mot elektronik eller IT. Du har en vana av att upprätta teknisk dokumentation och du är flytande i svenska och engelska både i tal och skrift.
Du välkomnas till ett företag där det är högt i tak och där vi lägger stort värde i de personliga egenskaperna.
Grundläggande kunskaper från Windows/Office, Unix/Linux, nätverk/förbindelser/modem är klart meriterande. Erfarenheter från att ha arbetat med felsökning/analyser och övervakning är också något som vi kommer att lägga vikt vid.
AVISEQ kommer att bli en del av LFV (Luftfartsverket), vilket skapar nya möjligheter för långsiktig utveckling och samarbete. Vi fortsätter att leverera enligt avtal och utvecklar ständigt våra tjänster och relationer. Mer information finns på www.aviseq.se
samt www.lfv.se.
Välkommen att bli en del av vår spännande resa!
I denna rekrytering samarbetar AVISEQ med Poolia. Vid frågor, kontakta rekryterare Sofie Cardegren på 073-344 71 76.
Välkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är godkänd registerkontroll/säkerhetsprövning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi eftersträvar mångfald och välkomnar sökande som kan bidra till att vi uppnår detta.
AVISEQ verkar inom kritisk kommunikation. Vi är specialister på att erbjuda kostnadseffektiva tjänster utan att göra avkall på säkerheten. Vi övervakar, driftar och underhåller våra kunders tekniska utrustning och system, allt för att säkerställa deras kritiska verksamhet. Våra största kunder verkar inom luftfart och säkerhet vid flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag, såväl offentliga som privata, i hela Sverige. AVISEQ har cirka 200 anställda och blev i maj 2020 en del av LFV-koncernen. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och att ta ett samhällsansvar!
