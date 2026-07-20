Systemingenjör, Technical Watch Supervisor
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2026-07-20
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Är du tekniskt driven, ansvarstagande och trivs i en miljö där din insats gör skillnad? Då kan det här vara tjänsten för dig. Vi söker nu en Systemingenjör, Technical Watch Supervisor till vårt team på Arlanda.
Här erbjuds du en spännande och varierad roll i en högteknologisk och samhällsviktig verksamhet, där du bidrar till att säkerställa en trygg och effektiv flygtrafikledning. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team på fem personer som arbetar på kontrollcentralen dygnets alla timmar och årets alla dagar. Tillsammans är ni en viktig länk i kedjan, för att upprätthålla en effektiv och säker verksamhet vid flygledningscentralen, Arlanda ATCC, där du arbetar nära både tekniken och verksamheten.
Din roll
Som Technical Watch Supervisor arbetar du med att övervaka, felsöka och åtgärda eventuella fel som uppstår. Du ansvarar för att driften av våra ledningssystem alltid hålls intakta.
Tjänsten innebär listtjänstgöring med beredskap. Cirka 50% av tjänsten innebär aktiv listtjänst medan resterande tid arbetar du som lokalt systemansvarig för ett eller flera system.
Dina kunskaper och din förmåga att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt är avgörande för att flygtrafikledningen innehar den säkerhet som krävs och att flygtider kan hållas. Tjänsten kräver högt ansvar och ett arbetspass är aldrig det andra likt. Du kommer att arbeta i en högteknologisk miljö, där fortbildning sker anpassat efter uppdragets karaktär.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller högskoleingenjör med inriktning mot elektronik, IT eller liknande. Du innehar B-körkort och är flytande i svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande är om du har:
vana av att upprätta teknisk dokumentation
grundläggande kunskaper från Windows/Office, Unix/Linux och nätverk/förbindelser/modem
erfarenhet av felsökning, analyser och övervakning av tekniska system
För att trivas och lyckas i rollen som TWS ser vi att du är självständig, ansvarstagande och strukturerad. Samarbete faller sig naturligt, både med kollegor och i kontakt med kunder. Du har en kreativ och lösningsorienterad inställning till hur du utför ditt arbete och du har ett stort intresse för teknik. Du har en datorvana och en vilja att ständigt utvecklas samt uppdatera dina kunskaper. Dessutom är du stresstålighet, har hög social kompetens och visar ett stort engagemang i ditt arbete.
Övrig information
Tjänsten är tillsvidareanställning med stationeringsort Arlanda. Beredskapstjänstgöring ingår och övernattning kan förekomma i tjänsten. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse och provanställning om sex månader kan komma att tillämpas.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV https://www.lfv.se/!
LFV gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://www.lfv.se/
190 60 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luftfartsverket Kontakt
HR
Emma Söderberg emma.soderberg@lfv.se Jobbnummer
10007557