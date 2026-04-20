Systemingenjör sjukvårdssystem
Är du ingenjör med erfarenhet av tekniskt systemarbete och ett intresse för sjukvårdssystem? Nu söker vi en systemingenjör till enheten för sjukvårdssystem. I nära samarbete med ett erfaret och engagerat team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Som systemingenjör kommer du att få en central roll i att jobba med hela kedjan från behov till världsledande teknik. I den här rollen är du med och driver utvecklingen av sjukvårdssystem tillsammans med andra ingenjörer och projektledare för att säkerställa att Försvarsmaktens materielupphandlingar och inköp genomförs effektivt och med hög teknisk kvalitet.
Rollen innebär att du deltar i tekniskt systemarbete som avser komplexa produkter inom ett eller flera teknikområden inom sjukvårdssystem. Du bidrar i utformningen av det tekniska systemets samlade kravbild genom att du granskar, tar fram och levererar tekniska underlag samt säkerställer att krav utformas enligt principer för god kravformulering och etablerade metoder för systemutveckling och livscykelhantering.
Du får arbeta med att balansera olika teknikområdens behov och krav för att skapa den bästa möjliga systemlösningen - med fokus på effekt, ekonomi och tid. Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt inom givna ramar, där du bidrar med analyser och rekommendationer i komplexa frågeställningar.
Utöver det skapar du tekniska specifikationer, utför leveranskontroller, analyserar teknisk dokumentation samt tar fram underhållsplaner för medicinteknisk utrustning. Medicinsk utrustning kan vara allt från enskild buren soldatutrustning till stora sjukvårdssystem och du kommer att vara en del av ett kunskapstungt team som tillsammans använder era kompetenser för att kunna skapa hållbara och innovativa lösningar som möter behoven.
Tjänsten är placerade i Stockholm. Tjänsteresor kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad civil- eller högskoleingenjör, systemvetare eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av deltagande i tekniskt systemarbete. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har grundläggande kunskaper inom något av områdena systems engineering, integrated logistics support, informationssäkerhet, konfigurationsledning eller systemsäkerhet.
Det är meriterande om du har utbildning i konfigurationsledning, kravhantering och kravspecifikationsarbete. Vi ser gärna att du har arbetat med projektarbete eller analys av livscykelkostnader. Har du kunskap inom medicinteknik och dess integration i system ser vi det som en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har en god problemlösande analysförmåga och trivs med att arbeta med komplexa frågor. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar ditt arbete effektivt och tar ansvar för dina uppgifter. Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd i din kommunikation och har förmåga att se helheten i ditt arbete.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde logistikmateriel som ansvarar för materiel och tjänster inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem till Försvarsmakten. Enheten för sjukvårdssystem ansvarar för att anskaffa system, utrustning och tjänster på uppdrag av Försvarsmakten till exempelvis delområdena; kirurgi och intensivvård, prehospital vård, försvarshälsa/daglig sjukvård och utbildningsmateriel. Dessutom integrerar enheten medicinteknisk utrustning i olika fordon och andra plattformar. FMV stödjer även andra samhällsviktiga myndigheter med kompetens inom sjukvårdsområdet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 12 maj 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Ann Karlsson, OFR/S Peter Boström, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Anna Engblom via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Carina Eyoma på 073-086 22 75 vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid/ #LI-Onsite
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
