Systemingenjör Remote Tower System
Saab Aktiebolag / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-08
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I denna roll kommer du att ha ett tekniskt ansvar i ett eller flera kundprojekt, såväl nationella som internationella. Vi levererar till flygplatser i hela världen. Du kommer att ingå i ett team med projektledare och andra tekniska ledare, som tillsammans ges stor tilltro.
Du och teamet kommer tillsammans att vara involverade under hela systemets livscykel. Du kommer att arbeta med kravhantering, dokumentation, testning, validering och konfigurering av system samt installation och driftsättning på plats hos kund. Detta ger dig möjlighet att resa till olika flygplatser runt om i världen.
I vårt jobb är det viktigt bygga upp ett långsiktigt förtroende hos våra kunder. För dig och dina kollegor innebär detta nära kontakt med kunder, slutanvändare, mjukvaruutvecklare och andra interna och externa intressenter.
Teamet du kommer att ingå i består idag av 17 systemingenjörer och 4 projektledare med olika typer av kompetenser och bakgrund, uppdelat i Växjö och Göteborg. Din arbetsplats kommer vara Växjö eller Göteborg.
De som ingår i teamet idag tycker att det bästa med teamet och jobbet är: "Att man är med i ett starkt och kunnigt team med bra lagkänsla, att det är ett varierande jobb med resor till både kund och inom företagets olika siter. Att man utvecklas både tekniskt och personligt och att man jobbar nära kunder, tekniken och de utvecklingsteam som gör produkten".
Några av de innovativa produkterna som vi utvecklar är Digital Tower-systemet, som gör att flygplatser kan fjärrstyras. Vänligen hitta mer information om våra produkter: https://www.saab.com/products/security/air-traffic-management.
Din profil
För den här rollen ser vi gärna att du jobbat minst 3 år och har en kandidat- eller masterexamen i datateknik, elektroteknik, programvaruteknik eller motsvarande område. Vi uppskattar också om du har erfarenhet och stort intresse för tekniska och komplexa mjukvarusystem, såsom Kubernetes.
Det är till stor fördel om du gillar att planera och är van att behöva prioritera effektivt. Detta då du och teamet kommer att arbeta i ett eller flera kundprojekt med olika deadlines. Ibland går det kanske inte alltid som man tänkt sig, det är då viktigt att du snabbt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Vi tror att du motiveras av kontinuerligt lärande och har lätt för att hitta kreativa lösningar på oväntade utmaningar. I denna roll är det viktigt att kunna uttrycka sig väl i svenska, såväl i tal som skrift, samt även på engelska. Det är även en fördel med körkort för att kunna ta sig till olika flygplatser i Sverige.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.
Låter detta som något för dig, ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Lindholmspiren 3A (visa karta
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417 56 GOTHENBURG Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9997339