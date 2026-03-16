Systemingenjör, Produktutveckling
2026-03-16
Bli del av något större
Är du redo att accelerera din potential och göra verklig skillnad inom biovetenskap, diagnostik och bioteknik?
På Cytiva, ett av Danahers 15+ operativa företag, räddar vårt arbete liv - och vi är alla förenade av ett gemensamt engagemang för att förnya för påtaglig effekt.
Du kommer att trivas i en samhörighetskultur där du och din unika synpunkt betyder något. Och genom att utnyttja Danahers system för ständiga förbättringar hjälper du till att omvandla idéer till genomslag - innovativa i livets hastighet.
Att arbeta på Cytiva innebär att ligga i framkant när det gäller att tillhandahålla nya lösningar för att förändra människors hälsa. Våra otroliga kunder genomför livräddande aktiviteter som sträcker sig från grundläggande biologisk forskning till att utveckla innovativa vacciner, nya mediciner och cell- och genterapier.
På Cytiva kommer du att kunna ständigt förbättra dig själv och oss - arbeta med utmaningar som verkligen betyder något med människor som bryr sig om varandra, våra kunder och deras patienter.
Vi söker en Systemingenjör till sektionen Lab System Engineering inom avdelningen Downstream Systems, R&D i Uppsala. Avdelningen Downstream Systems är en del av organisationen Downstream Hardware and Consumables som bland annat utvecklar instrument och mjukvara för vätskekromatografi (ÄKTA system och UNICORN) för att stödja kundernas arbetsflöden inom Bioprocess-området. Inom organisationen finns många olika kompletterande kompetenser såsom mekanik, elektronik, mjukvara, system och applikation. Utvecklingen drivs i tvärfunktionella projektteam där vi tar fram produkter för Life Sciences-industrin och akademin.
Som Systemingenjör hos oss kommer du främst att arbeta med produktutveckling i något av våra utvecklingsprojekt. Du har förståelse för våra kunder och deras behov, och bidrar i olika delar av utvecklingen; från att specificera behoven från kunden, ta fram test- och verifieringsplaner och testprocedurer, stötta de konstruerande teamen att förstå kundbehov, till att utföra verifiering och validering av instrument och i vissa fall mjukvara. Det är meriterande om du har kunskap om ÄKTA-produkterna och om du har använt dessa tillsammans med UNICORN i någon omfattning själv.
Tjänsten rapporterar till Senior Manager, ÄKTA System Engineering och är en del av System Engineering baserad i Uppsala och kommer att vara en helt platsbaserad roll på vår site i Uppsala.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bygga en djup förståelse för våra kunders verksamhet och behov, och omsätta dessa till tydliga och genomtänkta systemlösningar.
Arbeta som en integrerad del av ett tvärfunktionellt team där du planerar, prioriterar och levererar enligt gemensamma mål och åtaganden.
Skapa användar- och systemkrav för hårdvara/mjukvara och procedurer för hur de ska verifieras.
Planera, genomföra och dokumentera verifierings- och valideringsaktiviteter för system- och subsystemkrav.
Samarbeta nära med och stötta hårdvaru- och mjukvaruutvecklare genom hela systemutvecklingsprocessen.
Leda produktutvecklingsaktiviteter i olika forum och projekt.
Identifiera, analysera och lösa tekniska problem av felsöknings- och troubleshooting-karaktär i både projekt och linjeverksamhet.
Aktivt bidra till kontinuerliga förbättringar av arbetssätt, metoder och processer tillsammans med kollegor och andra funktioner.Publiceringsdatum2026-03-16Profil
MSc eller BSc inom en relevant Life Science-disciplin, exempelvis molekylär bioteknik, kemiteknik eller motsvarande.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet från liknande roll inom Life Science industrin.
Erfarenhet av att leda och koordinera aktiviteter, exempelvis i projektform.
God teoretisk kunskap och gärna praktisk erfarenhet av proteinrening och relaterade applikationer.
Du har ett starkt användarfokus och ett genuint intresse för att arbeta med kravställning samt praktiska, hands-on verifieringsaktiviteter.
Du behärskar svenska och engelska väl, i både tal och skrift
Vi ser gärna att du känner igen dig i beskrivningen av en strukturerad och analytisk person som trivs med att skapa ordning även i komplexa tekniska sammanhang. Du är en lagspelare som samarbetar naturligt med andra, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna leveranser och koordinering. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, både skriftligt och muntligt, och har lätt för att anpassa ditt budskap till olika målgrupper - från tekniska specialister till andra intressenter. Du motiveras av att lösa problem, förbättra arbetssätt och bidra till att utveckla produkter som gör verklig skillnad för användaren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cytiva Sweden AB
751 84 UPPSALA
