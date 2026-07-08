Systemingenjör mot säkerhet till försvarsindustrin
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Karlstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlstad
2026-07-08
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Vill du arbeta med avancerad teknik som ställer de allra högsta kraven på säkerhet, precision och tillförlitlighet? Nu finns möjlighet att ta nästa steg som systemingenjör inom försvarsindustrin, i en verksamhet som befinner sig i stark tillväxt och utvecklar komplexa system i framkant.
Här får du en roll där du är med och vidareutvecklar tekniken bakom moderna missilsystem – från tidiga kravställningar till verifierad slutprodukt. Du blir en del av ett erfaret team med starkt tekniskt fokus, tydliga processer och goda möjligheter till lärande och mentorskap. Placering kan ske i Karlstad eller Karlskoga.
Om rollen
I rollen som systemingenjör arbetar du med system- och produktsäkerhet i utvecklingen av avancerade försvarsprodukter, främst missilsystem. Arbetet omfattar hela produktutvecklingsprocessen och utgår från krav och önskemål från kund eller andra intressenter.
Tillsammans med teamet sammanställer du krav, identifierar och analyserar säkerhetsrisker samt tar fram, dokumenterar och följer upp säkerhetskrav. Du deltar aktivt i design- och analysarbete, genomför tester och verifieringar samt säkerställer att slutprodukten uppfyller både interna och externa krav ur ett systemsäkerhetsperspektiv.
Rollen innebär tätt samarbete med ansvariga för delsystem och komponenter samt arbete i tvärfunktionella projektteam bestående av systemingenjörer, provningsledare och specialister inom exempelvis mjukvara, mekanik, elektronik och hållfasthet. Du kommer att hantera flera parallella projekt med varierande omfattning och tempo och förväntas arbeta strukturerat enligt etablerade processer och metoder.
Som ny i rollen erbjuds du en strukturerad introduktion och tilldelas en erfaren mentor, vilket skapar goda förutsättningar för både kunskapsöverföring och långsiktig utveckling.Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och trivs i komplexa miljöer där detaljer, helhetsperspektiv och säkerhet är avgörande. Du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande, och har en naturlig nyfikenhet som gör att du gärna fördjupar dig i hur avancerade system fungerar. Du motiveras av att arbeta systematiskt och tycker om att följa en produkt genom hela utvecklingskedjan – från krav till verifiering.
Du är lösningsorienterad, flexibel och anpassningsbar, och har lätt för att samarbeta med andra. Samtidigt är du bekväm med att ta stöd och feedback från mer erfarna kollegor. Förmågan att se sammanhang, förstå risker och väga olika lösningar mot varandra är central i rollen.
Skallkrav för tjänsten:
Högskoleingenjörs-/Civilingenjörsexamen inom Maskinteknik/Elektroteknik/Mekatronik/Produktutveckling/Motsvarande
Minst 1 års relevant erfarenhet av teknisk utveckling med arbete mot krav, alternativt motsvarande erfarenhet genom examensarbete, trainee- eller juniorroll
Grundläggande erfarenhet av eller ett tydligt intresse för system- och/eller produktsäkerhet
Förmåga och vilja att arbeta genom hela utvecklingsprocessen, från krav till verifiering
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet från examensarbete, projektarbete eller arbete med inslag av systemsäkerhet eller produktutveckling
Kännedom om säkerhetsstandarder såsom MIL-STD 882E eller motsvarande
Erfarenhet från försvarsindustri, fordonsindustri eller annan teknikintensiv och reglerad verksamhet
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella och/eller projektbaserade team
Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsintervju och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Lisa Hannerz: lisa.hannerz@framtiden.com
alt. 073–5168995. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag! Om du erbjuds en tjänst kommer du att genomgå en säkerhetsintervju som måste bli godkänd för att du ska kunna påbörja din anställning.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Karlstad/Karlskoga, on-site
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52500_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
652 21 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Lisa Hannerz lisa.hannerz@framtiden.com +46735168995 Jobbnummer
9996151