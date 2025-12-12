Systemingenjör mot Automation till marina system!
2025-12-12
Är du i början av din karriär mot automation och vill arbeta med avancerade marina system? Här erbjuds en utvecklande roll där du som junior systemingenjör mot automation får möjlighet att växa in i rollen tillsammans med erfarna kollegor.
Beskrivning av tjänsten
Som Systemingenjör mot automation arbetar du med utveckling och integration av olika styrsystem i tekniskt komplexa marina miljöer, med stöd och introduktion i arbetssätt, system och processer. Rollen omfattar styrsystem för fartyg och marina plattformar, exempelvis ventilation, gas- och bunkersystem, broms- och roderfunktioner samt motorsystem och framdrift. Du är involverad genom hela projektets livscykel och arbetar nära både interna och externa intressenter.
Arbetet som Systemingenjör innefattar systemdesign, framtagning av tekniskt underlag såsom designdokument, kabelscheman och komponentval samt medverkan vid inköp, programmering, driftsättning och verifiering av marina system.
Sammanfattningsvis innebär rollen som Systemingenjör att du:
• Arbetar med systemdesign och systemintegration inom marina automationssystem
• Tar fram och uppdaterar HMI- och PLC-lösningar för marina tillämpningar
• Medverkar vid driftsättning, verifiering och teknisk uppföljning i marina projekt
Om den vi söker
För rollen som Systemingenjör mot automation söker vi dig som har en teknisk utbildning inom relevant område. Har du erfarenhet är detta meriterande. Du har ett intresse för automation och styrsystem samt trivs med att ta egna initiativ, ställa frågor och samarbeta med många olika kontaktytor.
Skallkrav:
• Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom automation, styr- och reglerteknik, elektroteknik eller mekatronik
• Alternativt YH-utbildning inom automation i kombination med relevant praktik eller arbetslivserfarenhet inom automations- eller styrsystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt säkerhetsskyddslagen, vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och fritt belastningsregister
Meriterande:
• Erfarenhet av automation eller systemarbete
• PLC- och HMI-kunskap, gärna Siemens
• Elkonstruktion i EPLAN och/eller AVEVA
Företaget verkar inom avancerad systemutveckling för marina tillämpningar och arbetar långsiktigt med komplexa konstruktioner och tekniska lösningar. De bedriver utveckling, design och produktion i nära samarbete mellan flera teknikområden och erbjuder en tekniskt utmanande arbetsmiljö där medarbetare får arbeta med produkter genom hela livscykeln.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: 08:00-17:00
Placeringsort: Karlskrona
