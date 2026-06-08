Systemingenjör med stort teknikintresse
Försvarets Radioanstalt / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-08
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Vill du bidra till Sveriges oberoende i världen i ett stort viktigt perspektiv och samtidigt göra samhällsnytta? Då ska du arbeta med oss! Vi söker en teknisk och kreativ systemingenjör för arbete med integration, installation och drift av våra inhämtande system inom området radio. Hos oss är varje arbetsuppgift en del av något större. Om du är den vi söker kan vi erbjuda ett utvecklande och varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag. Inte många arbeten slår denna kombination.
Ditt uppdrag
Som systemingenjör jobbar du i ett DevOps-team inom avdelningen för teknik. Teamet har för uppdrag att utveckla, driftsätta och underhålla tekniska inhämtningssystem riktade mot radio kommunikation.
Arbetet sker i både Linux- och Windowsbaserade system i nära samarbete med utvecklarna inom området. Att felsöka och åtgärda hård- eller mjukvarufel är en del av vardagen. Vi jobbar agilt med inspiration av SAFe modellen.
I rollen som systemingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för installation och underhåll av produktions- och testmiljöer för inhämtningssystem inriktade mot trådlös kommunikation, framförallt i form av:
• Implementera och underhålla komplexa tekniska system för inhämtning inom signalspaning
• Utveckla utvecklings-, test- och labbmiljöer tillsammans med systemutvecklare
• Underhålla, drift och dokumentering av system
• Systemering och konfigurering av storskaliga system, främst Linux-baserade men även Windows
• Verifiering och felsökning i stora system
• Support, installation och uppgradering
• Utbildning av driftpersonal
Vi erbjuder en innovativ IT och teknik-miljö där du får samarbeta med kunniga och erfarna kollegor. För den som vill finns möjligheter till höghöjdsarbete i mast.
Du kommer ha mycket kontakt med andra avdelningar inom FRA och till viss del även externa kontakter och leverantörer, vilket innebär att resor kan förekomma såväl inrikes som utrikes.
På FRA har vi en stark sekretess och det är viktigt att du är bekväm med att hantera det.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Högskole-/universitetsutbildning inom IT/teknik alternativt motsvarande erfarenhet av att arbeta med underhåll och drift av olika IT/Teknik-miljöer
• Kunskap om IT-automatiseringsverktyg såsom Ansible.
• Kunskap om virtualisering och containerteknologier.
• Erfarenhet av administration, drift och förvaltning av Linuxbaserade miljöer
• God förståelse för drift, installation och förvaltning av storskaliga system
• Goda kunskaper i svenska och engelska. God förmåga att skriva och dokumentera
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du uppfyller en eller flera av följande kriterier:
• Utbildning inom radioteknik eller elektronik
• Erfarenhet av RF och mätteknik
• Praktisk erfarenhet av felsökning av elektronik på komponentnivå
• Kunskap om nätverksadministration
• Erfarenhet av IT-säkerhet och härdning av system
• Vana att läsa ritningar (block- och kopplingsschema)
• Grundläggande programmeringskunskaper
Du är
• Självgående: Du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
• Regelmedveten: Du fäster stort vikt vid och handlar i enlighet med fattade beslut, regler och riktlinjer. Tar upp synpunkter och kritik på ett konstruktivt sätt.
• Uthållig: Du förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
• Problemlösande analysförmåga: Du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning och arbetsprov kan användas som en del av urvalsprocessen För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef, på nummer 010-557 3086. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-06-18
Referensnummer 2024FRA1850-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: signalteknik, Ansible, teknikintresse, Windows, Linux, Systemtekniker, engineer, systemspecialist, problemlösning, systemingenjör, signalspaning, radio, radiotekniker
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024FRA1850-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FRA, Teknik Kontakt
Fackliga företrädare 010-557 46 00 Jobbnummer
9951365