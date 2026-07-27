Systemingenjör med intresse för taktiska system
Försvarets Materielverk (FMV) / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-27
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Nu söker vi en systemingenjör som har erfarenhet av tekniskt systemarbete och vill vara med och driva arbetet med taktiska system framåt. Vill du arbeta med uppgifter som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som systemingenjör leder och deltar du i tekniskt systemarbete inom Gripens taktiska system. Du agerar stöd till projektledare och tar fram erforderliga projekthandlingar och medverkar i projektarbete.
Rollen som systemingenjör innebär också att arbeta fram systemspecifikationer, deklarationer och övrig produktdokumentation som behövs för överlämning av systemen till Försvarsmakten. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor i teamet för att skapa förutsättningar för materielförsörjningen på såväl kort som lång sikt genom att anskaffa, vidareutveckla och vidmakthålla delsystemet i ett livscykelperspektiv.
Du arbetar med det tekniska systemets samlade kravbild. I dina uppgifter ingår bland annat att delta vid tekniska granskningar, upphandlingar av materiel och tjänster och i planeringen inför validering och verifiering. Arbetet utförs enligt ISO/IEC 15288 som till exempel systemutformning, hantering av intressentkrav, systemdesign och kravspecifikationsarbete.
Tjänsten är placerad i Linköping alternativt Stockholm.
Om dig
Du är utbildad civil- eller högskoleingenjör eller har annan relevant utbildning som FMV bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av deltagande i tekniskt systemarbete inom aktuellt område eller ett likvärdigt angränsande område. Därtill har du erfarenhet av projektarbete/teamarbete som inneburit samarbete mellan olika discipliner och intressenter för att säkerställa att systemet uppfyller både tekniska krav och verksamhetens behov. Slutligen ställs krav för rollen på mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du även har utbildning i systemutformning samt utbildning i konfigurationsledning, kravhantering och kravspecifikationsarbete. Därtill ser vi positivt på om du har med dig en projektledarutbildning eller motsvarande kunskap inhämtad på annat sätt som FMV bedömer som likvärdig.
Du har gärna med dig erfarenhet av arbete inom det tekniska arbetsområdet samt erfarenhet av offentlig upphandling. Därtill är även goda kunskaper om det specifika systemområdet för tjänsten samt dess tekniska lösningar, taktiska tillämpning och integration till omgivande system meriterande.
Så är även grundläggande kunskaper inom informationssäkerhet, konfigurationshantering, systemsäkerhet, verifiering och validering strykande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har ett strukturerat arbetssätt med god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Rollen ställer även krav på en problemlösande förmåga och du arbetar resultatorienterat med komplexa problemområden. Arbetet innebär mycket samarbete med kollegor och du har många kontaktytor i organisationen varför förmåga till god kommunikation är avgörande. Generell god och konstruktiv samarbetsförmåga blir avgörande för att bli framgångsrik i rollen såväl som god förmåga till att ta initiativ.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel som ansvarar för de flyg- och rymdsystem som används av Försvarsmakten, exempelvis stridsflyg, helikoptrar och transport- och specialflyg.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 17 aug 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson MLSVE (ord), Göran Bergstrand, Christer Askhag, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona (ord), Lars Carlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Malin Lodman Blom via FMV:s växel: 08-782 4000. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta Oscar Nordström, nås via FMV:s växel.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10011990