Systemingenjör med hårdvarufokus till framtidens flygande system
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-09
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vill du arbeta med avancerad teknik som gör verklig skillnad - och samtidigt utvecklas tillsammans med kunniga och stöttande kollegor? Saab Advanced Programs söker nu flera systemingenjörer med hårdvarufokus inom styrsystem och luftdata.
Din roll
I den här rollen arbetar du med avancerade system där hårdvara och funktion samverkar. Du blir en del av ett team som tillsammans ansvarar för helheten, där samarbete och kunskapsdelning är centralt.
Arbetet handlar om att förstå hur olika delar av ett system fungerar tillsammans, med fokus på hårdvara som elektroniksystem, aktuatorer (till exempel elektriska, mekaniska eller hydrauliska lösningar) och luftdatasensorer. Beroende på din bakgrund och dina intressen kan du komma att fördjupa dig mer inom vissa områden - du behöver inte kunna allt från början.
Du kommer att arbeta med att förstå behov och krav för olika system och, tillsammans med teamet, omsätta dessa till tydliga underlag i dialog med leverantörer. I rollen ingår att bidra till att hitta nya leverantörer, ta del av och utvärdera tekniska lösningar samt vara med och välja väg framåt.
Du följer också hårdvaran genom hela kedjan - från krav till färdig lösning - och bidrar till att den uppfyller relevanta krav och standarder. Samtidigt bygger du relationer och nätverk med leverantörer, ofta i nära samarbete med mer erfarna kollegor. Publiceringsdatum2026-06-09Profil
Vi söker dig som är nyfiken och vill förstå hur teknik fungerar i ett större sammanhang. Du har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom exempelvis elektronik, mekatronik, teknisk fysik, maskinteknik eller liknande, eller är på väg att ta examen. Rollen passar både dig med erfarenhet och dig som är ny i karriären. Vi söker personer med olika bakgrunder, perspektiv och teknikintressen - hos oss kompletterar vi varandra.
Du behöver inte ha erfarenhet av allt - och du behöver inte ha djup kunskap inom alla områden. Kanske är du särskilt intresserad av elektronik, sensorer eller styrsystem, eller så brinner du mer för mekanik, aktuatorer eller hur fysiska system fungerar. Oavsett inriktning finns det plats att växa hos oss.
Det viktigaste är att du vill lära dig och bidra, och att du är nyfiken på att utvecklas inom systemarbete.
För dig som redan har arbetslivserfarenhet är det meriterande om du har erfarenhet inom elektronik, hydraulik, sensorbehandling eller hårdvaruutveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Så arbetar vi tillsammans
Hos oss är det viktigt att du känner dig trygg att ställa frågor, testa idéer och utvecklas i din egen takt. Vi arbetar i team där olika erfarenheter och perspektiv ses som en styrka, och där vi aktivt hjälper varandra att lyckas.
Du trivs sannolikt hos oss om du uppskattar samarbete, gillar att lösa problem tillsammans med andra och vill bidra till en inkluderande och respektfull arbetsmiljö.
Vad Saab erbjuder
På Saab Advanced Programs får du arbeta i teknikens framkant i en miljö där människor står i fokus. Vi satsar på kompetensutveckling, mentorskap och kontinuerligt lärande, så att du får rätt stöd att växa - oavsett om du är i början av din karriär eller har mer erfarenhet.
Du får möjlighet att påverka tekniska lösningar, samtidigt som du är en del av ett team som värdesätter balans, långsiktighet och samarbete.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Eftersom vi rekryterar under semestertiden kan det ta lite längre tid innan du får återkoppling på din ansökan.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas gata (visa karta
)
587 23 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB rebecca.selin@saabgroup.com Jobbnummer
9955639