Systemingenjör med fokus på HW inom EW system
Saab AB / Datajobb
2025-08-19
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din Roll
Inom affärsenheten Fighter Core Capabilities utvecklar vi bland annat telekrigssystem och motmedel för stridsflygplan, system som är avgörande för att säkra överlevnaden för piloterna.
Som systemingenjör inom sektionen HW Functions arbetar du med hårdvarunära systemering på apparat-nivå, med en tät koppling till system-nivå och är en central del av utvecklingen av dessa produkter. Du är involverad i alla delar av produktlivscykeln, från kravanalys till provutförande och arbetar nära produktionsavdelningen för att stötta i modifiering och underhåll av enheterna.
Dina arbetsuppgifter inkluderar även:
* Hålla ihop helheten i utvecklings- och produktlivscykeln genom kravinsamling och dokumentation
* Delta i pågående utvecklingsprojekt
* Expertstöd till våra utvecklings- och produktionsavdelningar
* Ansvar för en eller flera av våra centrala enheter inom telekrigssystemen
Din Profil
Vi söker en person med en stark drivkraft att bidra till innovation och en passion för hårdvara och produktutveckling. Du har en bakgrund inom systemutveckling och en förmåga att självständigt driva uppgifter framåt på ett lösningsorienterat sätt. Placeringsorten kommer vara fördelat både i Solna strand samt Järfälla.
Erfarenheter och färdigheter vi söker:
* Civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom teknisk fysik, elektronik, mekatronik eller närliggande.
* 3+ år som systemingenjör.
* Erfarenhet av systemutveckling med många kravställare.
* Goda kommunikations- och sociala förmågor.
* Goda kunskaper i engelska och svenska.
Meriterande erfarenheter:
* Erfarenhet från utvecklingsavdelning inom försvars-, tåg-, fordons- eller medtechindustri.
* Erfarenhet inom HW-test, funktions- och miljökvalificering.
* Erfarenhet av RF- mikrovågs- och antennteknik.
* Rörlig mekanik för inbyggda system.
* Kännedom om systemarbete enligt ISO/IEC/IEEE 15288 och INCOSE.
* Erfarenhet med flygindustristandarder som ARP4754, ARP4761 eller DO-254.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
