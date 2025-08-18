Systemingenjör/Kravsamordnare
2025-08-18
Vi söker en Systemingenjör/kravsamordnare till potentiellt mångårigt uppdrag hos myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Myndigheten har ett spännande och dynamiskt uppdrag framför oss där de kommer arbeta med att bygga upp nästa generations kommunikationssystem för kollektivtrafiken. Du kommer huvudsakligen att vara med i införandet av nästa generations MCX-tjänster som kommer att använda sig av 4G/LTE och 5G. De söker en erfaren Systemingenjör som gillar att arbeta med krav, från systemnivå till funktionella krav. Systemingenjören/Kravsamordnarens uppgifter är att samordna helheten för olika tekniksystem och säkerställa att det uppfyller krav samt planera leda och följa upp kravarbetet i projektet. I rollen ingår även att samarbeta med olika delar av projektorganisationen, kravställande enheter hos myndigheten, projektörer, kommuner och andra externa intressenter. Arbetsuppgifter Säkerställa att projektets alla ingående tekniska system är designade för att fungera väl ihop med de befintliga systemen. * Samordning av beroenden och tekniska gränssnitt. * Delta i och i vissa fall leda den tekniska dialogen med leverantörer. * Tillsammans med projektledningen och projektteamet identifiera krav och föra in dem i kravhanteringssystem Polarion och sedan systematiskt följa upp att projektets kravbild uppfylls utifrån genomförda granskningar, besiktningar och tester, etc. * Analysera krav för att säkerhetsställa att de är realistiska, genomförbara och uppfyller projektets mål. * Se till att kravhanteringsprocessen efterlevs av projektet. * Driva och stödja arbetet med att definiera krav. * Verka för att projektets kravhanteringsprocess möjliggör koppling mellan krav, verifiering och validering. * Kommunicera och administrera ändringar av krav till intressenter och leverantörer. * Samordna, följa upp och säkerhetsställa att krav uppfylls genom hela projektcykeln tillsammans med intressenter och leverantörer. * Delta i projektrelaterade möten för att ta del av information om verksamhetens framdrift.
Krav (OBS, obligatoriska)
Lägst högskoleingenjör (ej yrkeshögskola) eller 10 års yrkeslivserfarenhet inom tekniska utvecklingsprojekt (infrastruktur, teknik, system, fordon, etc.) Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av systemarbete (Systems Engineering) i projekt inom liknande verksamhet (infrastruktur, teknik, system, fordon, etc.) Minst 3 års dokumenterad erfarenhet från kravsamordning samt ändringshantering av teknisk kravställning i projekt inom liknande verksamhet (infrastruktur, teknik, system, fordon, etc.) Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som konfigurationsansvarig/ändringshanteringsansvarig i projekt inom liknande verksamhet (infrastruktur, teknik, system, fordon, etc.) Minst 3 års erfarenhet av att ha lett och administrerat kravarbete i verktyget Polarion (eller liknande).
Meriterande
Dokumenterad utbildning inom Systems Engineering. (Styrks med utbildningsbevis som bifogas i anbudet) Minst 2 års erfarenhet av att ha arbetat enligt standarden ISO/IEC 15288 Dokumenterad utbildning inom kravhantering samt konfigurationsledning. (Styrks med utbildningsbevis som bifogas i anbudet) Minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat i en koordinerande roll i en projektorganisation. Minst 2 års erfarenhet från minst ett projekt inom offentlig verksamhet. Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
