Systemingenjör Kravadministratör - BAE Systems Hägglunds AB

BAE Systems Hägglunds AB / Datajobb / Örnsköldsvik2021-07-06Som Systemingenjör Kravadministratör kommer du att arbeta systematiskt för att utveckla systemstöd för att uppfylla våra tekniska fordonslösningar. Det innebär att administrera och hålla kompetensen inom de programvaror och metoder som används under utvecklingsprocessen. Gillar du systemarbete, är strukturerad och har öga för detaljer? Då vill vi att du söker tjänsten! Här är jobbet där du faktiskt uppmuntras till att vara krävande.Din framtida utmaningAvdelningen Krav har som huvuduppgift att utifrån kundens behov ta fram och formulera främst tekniska krav som omfattar samtliga våra fordonssystem, på fordons- och delsystemnivå. Vi är delaktiga i projektens alla faser och ansvarar för nedbrytning av kundkrav, hantering av plattformskrav samt spårbarhet i nedbrytningen. Effektiv kravhantering är inte bara nödvändigt för att våra projekt ska vara framgångsrika. Väl strukturerad kravinformation ger oss dessutom ett mycket bra underlag för att fatta välgrundade projektbeslut, och fungerar som styrande dokument genom hela utvecklingsprocessen av våra fordon.Typiska arbetsuppgifter för våra Systemingenjörer Kravadministratör är att:bistå projekten med upprättande och administration av kravstruktur, för användning internt såväl som externtbistå projekten med kravadministration av systemkrav under projektens alla faser, internt såväl som externt.säkerställa att de tekniska kraven är strukturerade, tydliga, säkra och internt förankradekonfigurationsstyra den totala kravmassan avseende spårbarhet och ändringarskapa och administrera användarkonton, administrera rättigheter till användare och dataåtkomststötta med support i tekniska och funktionalitetsfrågor i mjukvaruverktyg som används i systemarbetevid behov utbilda nya användare i applikationerna.skapa och generera kravrapporter, statistikrapporter etcskapa skript i dxl, excelmacro, javavara delaktig att utforma och utvärdera framtida systemstöd, exempelvis att uppgradera till nyare versioner, byta till andra mjukvaror. Hitta nya förbättrade lösningar.En del av vårt arbete är av mer administrativ karaktär - vilket gäller för denna roll - såsom databashantering, statistik, uppföljning, konfigurationshantering osv, medan en annan del är att utföra djupare analyser kring faktiskt innehåll i kraven för att sedan följa upp detta genom projektens olika faser. Vi ser även att du gärna har ett intresse av att hjälpa oss vidareutveckla vår kravhantering tillsammans med det arbete som sker inom modellbaserad utveckling (MBSE Model Based Systems Engineering).Den du ärVi tror att du antingen är civilingenjör eller systemvetare och har tidigare erfarenhet av systemarbete, eller har annan för rollen relevant kunskap. Du har intresse och förståelse för IT-säkerhet, samt har grundläggande kunskaper i skriptspråk. Meriterande är erfarenhet av produktutveckling med kravhantering och verktyg/applikationer såsom: IBM Rational DOORS, ARAS, IBM Rational Publishing Engine, Starteam, samt kunskap inom MBSE.Eftersom en effektiv kravhantering av avgörande för våra projekt lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser, där hög integritet och ett systematiskt tankesätt värdesätts högt. Du tycker om att ha stort ansvar, har öga för detaljer och klarar att se vad som behöver utföras och prioriteras även under pressade förhållanden. Du är flexibel och trivs i en roll där du dagligen samverkar med såväl externa som interna aktörer inom projekten. Detta ställer även krav på din kommunikativa förmåga och skicklighet i att skapa relationer med människor inom olika områden.Då vi jobbar i en internationell miljö behöver du ha goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.Vad du blir en del avHos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/ KontaktpersonHar du frågor kring tjänsten, kontakta:Carolina Norberg, chef System Management och Krav, 070-680 69 30, eller rekryteringskonsult Maria Håkansson, Kompetenslaget, 070-481 60 12.Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.Varmt välkommen med din ansökan!2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-08-08Bae Systems Hägglunds ABBjörnavägen 289182 Örnsköldsvik