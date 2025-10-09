Systemingenjör inom signaturanpassning till Saab!
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som systemingenjör inom signaturanpassning blir du en viktig del i arbetet med att analysera, simulera och optimera hur antenner integreras i våra flygplan. Du kommer att arbeta med numeriska analyser, simuleringar och avancerade beräkningsverktyg, samt stödja konstruktörer vid installationer. Rollen är en framtidssatsning inom ett område där kompetensen är efterfrågad men sällsynt - och där du får vara med från allra första början i utvecklingen av nästa generations flygplan.
Hos oss blir du en del av ett team på tio specialister i Linköping, med stora möjligheter till internationella samarbeten. Vi välkomnar både dig som är i början av karriären och dig med längre erfarenhet - det viktigaste är att du har ett genuint intresse för elektromagnetism, antennteknik och beräkningsarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir bland annat:
* Utföra simuleringar och analyser av signaturer med hjälp av egenutvecklade och kommersiella CAD- och beräkningsverktyg.
* Bidra till ökad förståelse om antenner, hur de fungerar och vilka begränsningar som finns vid integrationen i flygande farkoster.
* Hitta lösningar för antenner och sensorer som ger låg signatur med bibehållen taktisk funktion och förmåga.
* Medverka vid vidareutveckling av befintliga beräkningsverktyg
Hjälpa till vid utvärderings av mätdata i nära samarbete med våra mätingenjörer.
* För att lyckas i denna rollen ser vi att du har:
* En civilingenjörsexamen och doktorsexamen inom teknisk fysik eller elektroteknik.
* Erfarenhet av antenner och förståelse för hur de fungerar.
* Erfarenhet av beräkningar, simuleringar och arbete med analys- eller beräkningsverktyg.
* Kunskap inom programmering och egenutveckling av beräkningsverktyg ses som positivt, men är inte ett krav.
* Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du prestigelös och gillar att arbeta med människor, samtidigt som du är självgående och trivs i en roll där du själv tar ansvar för att planera din egna arbetsdag. Vi ser även att du är noggrann och analytisk, för att kunna säkerställa att ditt och andras arbete efterföljer de regelverk och krav som både vi själv och våra kunder har.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
