Systemingenjör inom missilutveckling
2025-10-09
Företaget är en världsledande aktör inom försvarsindustrin och har kunder över hela världen. De utvecklar högteknologiska system och lösningar som främjar säkerheten globalt. Här ges du möjligheten att växa och bidra till lösningar och utveckling inom ett stabilt och framåtlutat bolag i en unik bransch.Om tjänsten
Vi söker nu en systemingenjör som vill arbeta i teknikens absoluta framkant med utveckling av avancerade missilsystem. Rollen innebär att du arbetar på en hög systemnivå med att specificera system, bryta ned specifikationer till krav och säkerställa att dessa krav uppfylls genom hela produktens livscykel.
Som systemingenjör arbetar du med systemarkitektur och design, där du analyserar hur olika delar av systemet samverkar, från motorer och sensorer till styrsystem och kommunikation. Du definierar hur systemet ska fungera i olika miljöer och hur lösningarna behöver anpassas för att till exempel kunna avfyras från båt, flyg eller landfordon.
Arbetet bedrivs ofta i projektform där du bidrar med både din tekniska kompetens och din förmåga att se helheten. Projekten varierar i omfattning, från nyutveckling av stora robotsystem till vidareutveckling och kundanpassning av befintliga produkter. Du blir en del av ett engagerat och hjälpsamt team med blandad erfarenhet, där kunskapsdelning och samarbete är centralt. Kulturen präglas av öppenhet, innovation och en stark vilja att bidra till utvecklingen av framtidens teknik.
Din kompetens
Flerårig erfarenhet (minst 2 år) av systemarbete inom mjukvara, mekanik eller elektronik
Tidigare erfarenhet av systemarkitektur och kravhantering
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område (exempelvis teknisk fysik, maskinteknik, mekatronik eller motsvarande)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Om du har erfarenhet av LEAN eller modellbaserad utveckling ses det som meriterande. Som person är du noggrann, analytisk och trivs med att arbeta i komplexa tekniska miljöer. Du är självgående och kommunikativ med förmåga att skapa struktur, driva frågor framåt och samarbeta med andra. Du bidrar gärna med nya perspektiv och förbättringsförslag för att utveckla nya optimala arbetssätt.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.
