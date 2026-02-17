Systemingenjör inom Mekanik till Försvarsmakten
Vill bli en del av ett väletablerat bolag som ständigt strävar efter att ligga i framkant för vad som är tekniskt möjligt? Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Vår kund är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land-, och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. De ser mångfald som en tillgång och du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi söker en systemingenjör med fokus på mekaniska system till ett spännande uppdrag inom avancerad produktutveckling. Du blir en del av en avdelning som arbetar med system engineering där funktion, kravhantering och verifiering står i centrum. Rollen är en kombination av system- och apparatingenjörsarbete, där du kommer vara med och definiera hur olika mekaniska system fungerar tillsammans. Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
Arbeta med kravhantering och säkerställa att krav verifieras genom granskning eller provning.
Delta i hela processen från kravanalys till verifiering av systemets funktion.
Ha fokus på mekaniska delsystem, för det mesta passiva delar.
Medverka vid produktverifiering, inklusive praktisk testning i utomhusmiljö.
Samarbeta med olika teknikområden och bidra till förståelsen av hur delsystem samverkar med varandra.
Tjänsten kan emellanåt innebära resor i tjänst till andra sajter i landet, primärt för testning.
VI SÖKER DIG SOM:
Har erfarenhet av systemarbete inom mekanik.
Har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis maskinteknik, aerospace/aeronautical engineering eller liknande.
Har en god generell teknisk förståelse för mekaniska system.
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Är kommunikativ, trivs med att arbeta med andra människor och samverka mellan olika tekniska områden.
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet i rekryteringen. För att passa i denna roll behöver du trivas med att arbeta med flera olika områden parallellt då du kommer arbeta i flera olika projekt och samtidigt ha kontakt med ett flertal olika leverantörer. Vidare trivs du i en miljö där du arbetar med stort eget ansvar och självständigt driver dina processer från start till mål, där du har ett lösningsorienterat arbetssätt. Vi tror också att du som söker drivs av utveckling och är duktig på att se nya lösningar och vågar testa nytt i ditt arbete.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse
Placering: Tannefors, Linköping
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Hampus Kindgren, hampus.kindgren@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
