Systemingenjör inom kravhantering och teknisk dokumentation

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
I denna roll blir du en viktig del av ett team som arbetar med att säkra kvalitet, spårbarhet och aktualitet i tekniska krav och dokumentation för system inom ground support. Du kommer att verka i en agil miljö och samarbeta tätt med roller inom mjukvaruutveckling och leverans för att säkerställa att tekniska underlag är korrekta, uppdaterade och i linje med verksamhetens mål.
ArbetsuppgifterHantera, underhålla och kvalitetssäkra krav i DOORS samt säkerställa tydlig dokumentation och spårbarhet.
Leda och facilitera tekniska granskningar för att säkerställa att krav och tekniska dokument är korrekta och uppdaterade.
Skapa, uppdatera och förvalta teknisk dokumentation för nya och befintliga produkter.
Samarbeta nära Product Owners, Chief Product Owners och Release Train Engineers kring tekniska förutsättningar och prioriteringar.
Bidra till förbättrade arbetssätt kopplat till dokumentation, leverans och kravarbete, inklusive releaseprocesser.
KravErfarenhet av kravhantering i DOORS.
Goda kunskaper inom teknisk dokumentation och teknisk granskning.
Erfarenhet av att arbeta i agila miljöer och samarbeta med olika roller inom mjukvaruutveckling.
God kommunikationsförmåga samt ett strukturerat och noggrant arbetssätt.
Intresse och erfarenhet av att förbättra arbetssätt kring dokumentation, leverans och kravarbete.Så ansöker du
