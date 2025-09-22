Systemingenjör inom hårdvara

Nexer Tech Talent AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-22


Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? I rollen som systemingenjör hos vår kund bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen.
Att jobba som Systemingenjör inom hårdvara
Som systemingenjör kommer du i huvudsak att arbeta med våra utvecklings- och leveransprojekt med spännande teknik i avancerade system. Du är med i projektens olika faser från initial kravanalys via utveckling, produktion, vidmakthållande till utfasning. Du kommer också att ha en mängd kontakter med både interna och externa parter samt delta i olika nätverk och forum. Du kommer arbeta produktorienterat och projektorienterat.
Som systemingenjör kommer du att bland annat ansvara för den tekniska kravställningen och gränssnittsfrågor i någon av våra högteknologiska produkter. Du kommer att ha nära samarbete med många av de olika sektionerna som ingår i vår designavdelning men också med andra intressenter inom vår organisation. De många kontaktytorna och delaktigheten i hela produktlivscykeln gör denna tjänst både flexibel och stimulerande.
Arbetet som systemingenjör omfattar i huvudsak följande:
Ansvar för att hantera tekniska krav på våra produkter och bryta ner dessa till hanterbara nivåer med fokus på HW
I samarbete med produkt- och projektledning, kunder och andra kravställare säkerställa att aktuellt systems kravställning motsvarar förväntad leverans
Under utvecklingsfasen följa systemet genom utveckling, integration och verifiering
Att vara ett stöd till HW utveckling
Delta i offertarbete vid behov

Vi söker dig som:
Är civil- eller högskoleingenjör eller motsvarande
Har några års erfarenhet som systemingenjör eller likanden där du arbetat nära utveckling och med teknisk kravställning
Har erfarenhet av produktutveckling
Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska och svenska, skriftligt och muntligt
Arbete i kravhanteringsverktyg som DOORS ser vi också som meriterande


Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där det är krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på svenskt medborgarskap
Ansökan
Låter detta som en spännande möjlighet? Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har frågor, kontakta Tech Recruiter Molly Rytter på molly.rytter@nexergroup.com.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett techbolag med djupa rötter i svenskt entreprenörskap och innovation. Med över 2 500 medarbetare i 15 länder och mer än 35 års erfarenhet hjälper vi våra kunder att ligga steget före strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om Nexer Tech Talent här.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nexer Tech Talent AB (org.nr 556975-4962)

Arbetsplats
Nexer Tech Talent

Kontakt
Molly Rytter
molly.rytter@nexergroup.com

Jobbnummer
9519836

