Systemingenjör inom fordonsutveckling
BAE Systems Hägglunds AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2025-09-24
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i karriären och vill arbeta med tekniskt avancerade och komplexa produkter? Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu en systemingenjör med bred kompetens och ett helhetsperspektiv.
Välkommen till en världsledande koncern som befinner sig i teknikens absoluta framkant. Vi ser fram emot din ansökan!
Din framtida utmaning
Som systemingenjör är du med och definierar produktens funktionalitet, förmågor och egenskaper samt driver utvecklingen framåt tillsammans med ett tvärfunktionellt team.
Du analyserar kundkrav, standarder och interna processer för att ta fram en systembeskrivning som ligger till grund för utvecklingsarbetet. I nära samarbete med andra avdelningar säkerställer du att våra lösningar möter kundens behov genom hela livscykeln.
Vi fokuserar på att stärka våra kunders försvarsförmåga - med målet "Protect those who protect us."
Du får också möjlighet att bidra med förbättringsförslag och delta i forsknings- och utvecklingsprojekt för att framtidssäkra våra produkter. Rollen innebär många interna och externa kontaktytor, vilket ger dig ett brett nätverk. Hos oss trivs du som gillar att ta egna initiativ och ansvar.
Du tillhör avdelningen System Design eller System Attributes and Budgets, med cirka 15 kollegor.
Exempel på möjliga ansvarsområden:
- Reliability and Maintainability
- Electromagnetic Compatibility
- Weapon and Defence Systems
- Communication, Navigation, Network & Information Systems
Placeringsort för tjänsten är Örnsköldsvik. Resor kan förekomma i tjänsten.
Den du är
Vi söker dig som har ett genuint intresse för systemarbete, god teknisk förståelse och trivs med att arbeta med helheten - särskilt inom design- och arkitekturfrågor.
Du har några års erfarenhet av fordonsutveckling eller systemarbete samt har en högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis maskinteknik, elektronik, datateknik, teknisk design eller annan relevant inriktning.
Erfarenhet från fordonsindustrin, försvarssektorn eller arbete med Systems Engineering är meriterande.
Som person är du kommunikativ, tar egna initiativ och arbetar strukturerat - egenskaper som är viktiga för att kunna dokumentera och säkerställa en välfungerande systemlösning.
Eftersom vi verkar i en internationell kontext är det ett krav att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2025-09-24Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till Rasmus Lehrstrand, Gruppchef System Design, 070-237 28 81, Magdalena Österlund, Guppchef Attributes and Budgets, 070-395 34 92 alternativt rekryteringsspecialist Mathilda Nedelius, 0660-216031
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
Sista ansökningsdag för denna tjänst är 24e oktober. Då vi arbetar med löpande urval kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Mathilda Nedelius 0660-216031 Jobbnummer
9524166