Systemingenjör inom elkraft till Saab Kockum!
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Karlskrona Visa alla elektronikjobb i Karlskrona
2026-03-10
Är du ingenjör inom elkraft eller energi och vill vara en del av en organisation som driver innovation inom marinteknologi och erbjuder utmanande och utvecklande projekt? Då är detta rätt roll för dig. Här erbjuds du en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa som systemingenjör inom elkraft.
Om företaget
Saab är ett framstående företag inom försvars- och säkerhetssektorn, med målet att hjälpa länder att skydda sina medborgare och bidra till trygghet i samhället. Saab designar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, men bedriver verksamhet globalt och är en viktig del av många nationers försvarsförmåga. Mer information ges vid intervjutillfället.
Om rollen
Som systemingenjör mot elkraft/energi kommer du att vara involverad i hela utvecklingsprocessen, från konceptstudier och kravanalys till systemdesign och konstruktion. Du kommer att arbeta med både ny- och ombyggnadsprojekt för att möjliggöra framtidens marina teknik.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara att ta hand om kraftgenerering och eldistribution för fartyg. Du kommer att ansvara för ett eller flera fartygssystem, såsom elektrisk framdrivning, generatorer, transformatorer, omformare, belysning, batterier eller kablage. Genom att vara med från förstudie till konstruktion, service och underhåll, kommer du att vara en nyckelfigur i att säkerställa att fartyget har en pålitlig och effektiv elkraftinfrastruktur.

Dina arbetsuppgifter
Nedbrytning och analys av krav
Konceptstudier
System-/detaljkonstruktion
Driftsättning ombord på fartyg
Provning och verifiering ombord på fartyg
Om dig
Vi söker dig med minst 1års relevant arbetslivserfarenhet inom elkraft, elektro eller energi med intresse av att forma framtidens marina teknik och göra en verklig skillnad. Du ska även tycka om att samarbeta i projektform med kollegor mot det gemensamma målet - ett säkrare samhälle.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns i en säkerhetsprövning vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och fritt belastningsregister.

Kvalifikationer
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektroteknik, elkraft eller energi
Minst 1års relevant arbetslivserfarenhet inom liknande områden

Flytande i svenska och engelska
Svenskt medborgarskap
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.

Anställningsvillkor
Startdatum: Våren 2026
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Karlskrona
Arbetstider: 08:00 - 17.00
