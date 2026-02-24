Systemingenjör Inom Camo För Jas 39
Är du systemingenjör med erfarenhet av flygunderhåll och luftvärdighetsarbete? Nu söker vi en ny medarbetare till test och evaluering, Luft i Linköping. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som systemingenjör i Flygsystemsektionen (TEF) vid T&E Luft får du en central roll i att säkerställa luftvärdigheten på JAS 39 och därmed bidra till att FMV kan leverera rätt materiel till ett starkare försvar. Du arbetar nära kollegor inom prov, drift och underhåll samt med andra specialistfunktioner.
I rollen ingår att:
• Ansvara för avvikelsehantering och luftvärdighetsarbete på JAS 39 med ingående system.
• Upprätta materielfelsrapporter, tekniska anvisningar, reklamationsanmälningar, utredningsrapporter samt underhållsrapporter/luftvärdighetsintyg för JAS 39.
• Handlägga inkomna flygsäkerhetsmeddelanden.
• Tillhandahålla internt tekniskt systemstöd för JAS 39.
• Bidra i verifiering och validering kopplat till flygutprovning, flygträning och flygutbildning.
Tyngdpunkter i uppdraget:
• Det främsta målet är att upprätthålla luftvärdigheten på aktuellt flygsystem.
• Den viktigaste arbetsuppgiften är avvikelsehantering.
Tjänsten är placerad i Linköping.
Om dig
Vi söker dig som har:
• Certifierad B1/B2/C med erfarenhet av relevant flygunderhållsarbete eller akademisk utbildning i teknisk disciplin följt av erfarenhet med uppgifter inom militärt luftfartygsunderhåll eller motsvarande.
• Genomförd typutbildning på något militärt luftfartyg eller motsvarande.
• Minst 3 års arbete med flygunderhåll som B1/B2-tekniker eller minst 3 års arbete inom CAMO.
• Erfarenhet av avvikelsehantering på flygmateriel.
• Lätt att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Förstå och arbeta utifrån tekniska publikationer på svenska och engelska.
• God kunskap om drift och underhåll av luftfartyg.
• B - körkort
Det är meriterande om du:
• Typkurs JAS 39
• Utbildning/erfarenhet av det militära drift- och underhållsuppföljningssystemet Fenix.
• Erfarenhet av provverksamhet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har gott omdöme och förmåga att väga samman komplex information. Du har stark samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt. Är självgående, tar ansvar och driver dina processer vidare. Du har även en helhetssyn och förstår hur din del påverkar verksamhetens mål.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar?
Välkommen med din ansökan senast den 15 Mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Ove Hellgren, OFR/O Jonas Andersson och SEKO Peter Andersson Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Gustaf Drougge via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Hanna Lindeberg hanna.lindeberg@jefferssonwells.se
vid frågor om rekryteringsprocessen. #LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
