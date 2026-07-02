Systemingenjör inom avionik till Gripens utveckling
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2026-07-02
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Avionikområdet växer och vi söker en systemingenjör till utvecklingen av Gripen. Här arbetar du med avancerade avionikdatorer och har ett helhetsansvar från kravställning och systemdesign till verifiering inför flygning. Avionikdatorerna är centrala i flygplanet och stödjer både grundläggande funktioner och avancerade taktiska system. I rollen får du en bred förståelse för hur systemen samverkar och integreras i flygplanet som helhet.
I rollen fokuserar du på:
Systemutveckling och systemansvar för avionikdatorer
Underhåll, förvaltning och vidareutveckling av befintliga system
Kravhantering, verifiering och felsökning
Hantera och dokumentera ändringar för att säkerställa spårbarhet och flygvärdighet
Tätt samarbete med mjukvaru- och systemingenjörer, leverantörer och produktion
Vi lägger stor vikt vid att du utvecklas i din roll och ges utrymme att bidra där du gör störst skillnad, i teknikens framkant. Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med komplexa system
Driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och självständigt sätt
Trivs med att samarbeta och bidrar aktivt i team där ni tillsammans löser komplexa tekniska utmaningar
Har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom system-, data- eller elektroteknik eller motsvarande erfarenhet
Uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9990256