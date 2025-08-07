Systemingenjör ILS till BAE Systems Hägglunds
2025-08-07
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill arbeta med spännande och komplexa produkter? Vi växer och behöver nu förstärka vårt team med engagerade ingenjörer som har både teknisk bredd och ett holistiskt perspektiv.
För att möta den stora efterfrågan så rekryterar BAE Systems Hägglunds ytterligare Systemingenjörer inom ILS.
Din framtida utmaning
Inom ILS Systems Engineering ser vi till att komplexa och komplicerade system fungerar, med hög tillförlitlighet under lång tid.
För att anta denna utmaning behöver du vara självgående och med ett stort personligt engagemang. Framförallt behöver du vara nyfiken och ständigt vilja söka efter bättre lösningar på tekniska problem. Du behöver du inte ha alla svar men förmågan och modet att ställa de rätta frågorna är en förutsättning för att axla den här rollen.
Din roll kommer även innefatta att säkerställa följande:
- Tidig analys och tolkning av kundkrav samt interna krav, inklusive kommunikation med kunden.
- Ansvar för att säkerställa kvaliteten på krav- och funktionsbeskrivningar för underliggande funktionsområden.
- Att genomföra analyser och studier i tidiga projektfaser och dokumentera dessa.
- Att säkerställa att supportlösningen är genomförbar och ändamålsenlig, det vill säga att den utvecklade lösningen uppfyller kundens behov och krav.
Den du är
Vi tror att du:
- är utbildad civilingenjör alt. högskoleingenjör eller har annan för rollen relevant utbildningsbakgrund
- förstår kravens betydelse för ett lyckat utvecklingsprojekt och är intresserad av framtagning kravspecifikationer
- har några års erfarenhet av roller såsom kravanalytiker eller som teknisk projektledare för system med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.
Det är meriterande om:
- du har kunskap om metoder inom område Systems Engineering i enlighet med standarderna ISO/IEC 15288 eller 29110
- du har kännedom, och gärna kunskap, om ASD/AIA S-series Specifications
- du har domänkunskap om någon del av ILS
- du har militär bakgrund
- har erfarenhet av verifiering
Du har god presentations- och dokumentationsförmåga i tal och i skrift, både på svenska och på engelska.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé, till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling inom företaget.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrid drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2025-08-07Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Enhetschef ILS Management, SEM ILS & Support Specialists, Marie Toorell, 0660 - 877 39 eller rekryteringskonsult Cathrine Lind, 070 -577 06 18.
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 12 september.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Visst distansarbete är möjligt efter överenskommelse.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
