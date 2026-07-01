Systemingenjör Hårdvara

Nexer Infrastructure AB / Elektronikjobb / Göteborg
2026-07-01


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Är du vår nästa Hårdvarukonstruktör? Vi söker dig som har tagit dina första steg i karriären och vill fortsätta utvecklas inom hårdvara, datorplattformar och teknisk verifiering. Hos Nexer Infrastructure får du chansen att kombinera trygghet, utveckling och gemenskap – vi gillar att lösa problem, bygga smarta lösningar och samtidigt ha kul på vägen.
Vad vi erbjuder dig

Trygga anställningsvillkor och fast månadslön

Långsiktig utvecklingsplan som konsult hos Nexer

Gemenskap genom aktiviteter som AW:s, föreläsningar och träffar med dina Nexer kollegor

Möjligheten att jobba med marknadsledande kunder inom olika branscher

Publiceringsdatum
2026-07-01

Arbetsuppgifter
I rollen som Hårdvarukonstruktör blir du en del av ett team som ansvarar för kravställning, framtagning och verifiering av hårdvaruprodukter inom avancerade informationssystem. Du arbetar nära både leverantörer, inköpare och systemkonstruktörer för att säkerställa att rätt lösningar tas fram och fungerar enligt kravbilden.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

Delta i kravställning, framtagning och verifiering av hårdvaruprodukter

Arbeta med lösningar inom datorplattformar, nätverksutrustning, operatörsplatser, skärmar och kringutrustning

Samarbeta med leverantörer och interna intressenter kring tekniska frågor

Genomföra tekniska utvärderingar och verifiering av produkter

Arbeta med dokumentation, versionshantering och tekniskt underlag

Delta i felsökning och tekniska utredningar vid behov

Bidra till förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt inom teamet

Medverka i utvecklings- och kundprojekt tillsammans med erfarna kollegor

Vi ser gärna att du

Har minst 1–3 års erfarenhet av arbete inom hårdvara, elektronik, datorplattformar, nätverksutrustning eller närliggande tekniska områden

Har en eftergymnasial utbildning som högskoleingenjör eller motsvarande teknisk bakgrund

Har ett stort intresse för datorer, hårdvara och tekniska lösningar

Trivs med att arbeta både praktiskt och analytiskt med kravställning, verifiering och felsökning

Har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team

Är van vid att dokumentera ditt arbete på ett strukturerat sätt

Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av framtagning eller verifiering av datorer, nätverksutrustning eller annan teknisk hårdvara

Erfarenhet av leverantörskontakter med fokus på tekniska frågor

Erfarenhet av dokumentation och versionshantering

Erfarenhet av verifiering, test eller kvalitetssäkring

Vem trivs hos oss?
För att trivas i rollen tror vi att du har god analytisk förmåga, tar initiativ och är ihärdig när det gäller felsökning och problemlösning. Vi tror även att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både individuellt och i grupp, eftersom du som konsult kan komma att arbeta i olika sammanhang.
Mer om Nexer Infrastructure
Nexer Infrastructure (vi hette då Sigma IT Tech) startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak – talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT-konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp, bland annat genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och lunchträffar. Blir du konsult hos oss lyssnar vi på dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas.

Så ansöker du
Då urval sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att läsa den!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925760-2080199".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nexer Infrastructure AB (org.nr 559132-0220), https://nexerinfrastructure.teamtailor.com
Lindholmspiren 9 (visa karta)
417 56  GÖTEBORG

Arbetsplats
Nexer Infrastructure

Jobbnummer
9987220

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