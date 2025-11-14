Systemingenjör Hårdvara - utveckla nästa generations telekrigssystem
2025-11-14
Systemingenjör Hårdvara - utveckla nästa generations telekrigssystemVill du arbeta med teknologi som räddar liv och bidra till utvecklingen av avancerade telekrigssystem inom flygindustrin? Vi söker nu en Systemingenjör med fokus på hårdvara till vår växande sektion HW Functions inom affärsenheten Fighter Core Capabilities (FCC).Rollen - Systemingenjör HårdvaraSom systemingenjör blir du ansvarig för en av våra centrala enheter i telekrigssystemet. Du arbetar nära både hårdvaruutveckling, konstruktion, test och produktion - och du följer produkten genom hela dess livscykel.Du kommer bland annat att arbeta med:*Kravanalys, designstöd och framtagning av prototyper*Planering, definition och genomförande av tester*Integration, apparatvalidering och arbete med testriggar*Samarbete med huvudkonstruktionsansvarig kring produktstrategi och roadmap*Support till produktion och expertstöd vid behov*Modifieringar och underhåll under systemens livscykel*Samarbete med flera interna utvecklingsgrupper - från RF och elektronik till apparat- och systemsidanDu arbetar i ett eller flera projekt parallellt och får en central roll i teknikens kärna - exempelvis enheter som mottagare, sändare och antennsystem som varnar piloter för radarhot.Din profilVi söker dig som älskar hårdvara, systemutveckling och komplex teknik. Du trivs i en roll där du får tänka analytiskt, driva frågor framåt och samarbeta tvärfunktionellt.Kvalifikationer (skallkrav)*Civil- eller högskoleingenjör inom teknisk fysik, elektroteknik eller liknande*Minst 3 års erfarenhet som systemingenjör eller inom hårdvarunära utveckling*Erfarenhet från hårdvaruutveckling, HW-test, HW-integration eller närliggande områden*Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skriftUppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs det att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. OBS: Detta medför krav på visst medborgarskap.Meriterande erfarenheter*RF- eller mikrovågsteknik*Erfarenhet från försvarsindustrin, tåg, fordon eller medtech*Erfarenhet av HW-test, HW-kvalificering eller arbete enligt ISO/IEC/IEEE 15288*Kännedom om INCOSE eller flygindustristandarder (ARP4754, ARP4761, DO-254)Personliga egenskaper*Analytisk och helhetsorienterad*Driven - du tar initiativ och hittar svaren*Kommunikativ och bra på att bygga relationer*Teamplayer - du samarbetar, stödjer kollegor och bidrar till god stämningOm vår kundVår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar dem teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.Om oss på Framtiden ABVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos vår kund.RekryteringsprocessCv granskning ->Telefonintervju-> Intervju med Framtiden ->Referenstagning ->Intervju med kund->SäkerhetsprövningÖvrigtStart: enligt överenskommelsePlats: Solna/JärfällaArbetstid: heltid, kontorstiderVi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
