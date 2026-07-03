Systemingenjör Grund och Förvaltningsdata inom flyg och luftvärdighet
Saab Aktiebolag / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2026-07-03
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Är du noggrann, serviceinriktad och teknisk intresserad? Har Du även tidigare erfarenhet av att arbeta kundorienterat i team? Då kan du vara precis den vi söker efter när vi nu söker en ny kollega till oss på sektion
I din roll som systemingenjör inom Grund och Förvaltningsdata (GoF) kommer du främst att delta i stöd till våra kunder Försvarsmakten (FM) och Försvarets Materielverk (FMV) med deras verksamhet speciellt inom Flyg. Du kommer att ingå i vårt Parts Data-team, som utöver GoF även arbetar med flera närliggande områden, t ex artikeldata i Saabs interna stödsystem och leveranser till kunder som använder NATO Codification System. Vi arbetar i större projekt inom Saab AB och samarbetar med våra systemingenjörer inom design-, produktion- och eftermarknadsområdet.
Du kommer att tillhöra Avdelningen CAMO and Logistic Services inom affärsområde Aeronautics och vårt team som tillhandahåller tekniskt såväl som kemiskt stöd till våra kunder. Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem samt framtidsstudier som förberedelse för framtida bemannade och obemannade flygsystem och vidareutveckling av befintliga produkter.
Avdelningen Camo and Logistic Services består av sex sektioner och har ca 120 medarbetare placerade i Linköping, Arboga, Såtenäs, Järfälla, Luleå, Växjö och Uppsala. I tjänsten ingår vissa resor, främst inrikes.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Insamling och beredning av identifierande- och tekniska data.
Registrering och registervård av nya förnödenheter med specifika termer för berörd mtrl i kundens system för förnödenhetsdatahantering
Analys, registrering och registervård av artikeldata i Saabs interna stödsystem Publiceringsdatum2026-07-03Profil
Till den här tjänsten söker vi dig som:
Har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt.
Är noggrann och lägger stor vikt vid att uppfylla de kvalitetskrav som finns.
Tar initiativ och det faller sig naturligt för dig att strukturera och på ett självständigt sätt driva dina processer i mål.
Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper och du förväntas vara positiv, flexibel och i viss mån stresstålig
Krav för tjänsten:
Högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
God vana att arbeta i Windows
Erfarenhet av att arbeta med kundrelaterade frågor
Meriterande:
Arbete med förnödenhetsdata/artikeldata i något av Försvarsmaktens IT-system inom logistikområdet
Det är särskilt meriterande om du specifikt har arbetat med indatering av förnödenhetsdata i FMV:s stödsystem Teamcenter eller dess föregångare PDR.
Erfarenhet av arbete med artikeldata i IFS
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992201