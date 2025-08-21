Systemingenjör för att utveckla framtidens tekniska lösningar
2025-08-21
Vill du vara med och utveckla framtidens tekniska lösningar - från idé till verklighet?
I den här rollen får du en unik möjlighet att vara med i hela kedjan: från tidiga studier och utveckling av nya system, till att förbättra och vidareutveckla befintliga lösningar. Du blir en viktig del av ett dynamiskt samarbete med specialister och projektledare, där kommunikation och lagarbete är nyckeln till framgång.
Du kommer att arbeta med en bred palett av tekniska utmaningar - och det bästa av allt: du får vara med och påverka systemens utformning från grunden. Det här är en roll för dig som vill kombinera teknik, innovation och samarbete i en miljö där varje dag bjuder på nya möjligheter att göra skillnad.
Arbetsuppgifterna inkluderar bla
• Ta fram kravdokumentation inklusive testfall för nya system och funktioner.
• Analysera och utvärdera tekniska lösningar i befintliga system - underhåll av befintlig kravbild.
• Dokumentera systemarkitektur och systemdesign, samt underhåll av befintlig designdokumentation.
• Presentera och motivera valda lösningar internt och för kunden.
• Följa med och delta aktivt i hela utvecklingsprocessen inklusive testning och driftsättning hos kundPubliceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
• Högskole- civilingenjör inom datateknik/systemvetenskap/datavetenskap eller motsvarande arbetserfarenhet som räknas som likvärdigt
• Svenska och engelska flytande
• Minst 2-3 års arbetslivserfarenhet inom utveckling av mjukvarusystem inom exempelvis realsystem, säkerhetskrav, trafikledning eller motsvarande
Meriterande
• Erfarenhet av system med höga säkerhetskrav.
• Erfarenhet från utveckling av komplexa system med realtidskrav.
• Mer än vardaglig kunskap om Windows och Linux
• Kunskap i kravhanteringsverktyg, t.ex. Doors Next Generation.
• Erfarenhet av arbete med testning av mjukvarusystem
• Erfarenhet av arbete med ledningssystem
• Erfarenhet från att hålla tekniska utbildningar för användare
•
Är du den vi söker?
För att trivas i rollen är du som person nyfiken på att förstå kundens behov och även på ett bra sätt kunna vara ifrågasättande mot slutkund för att få rätt kravbild som behövs för produkten ni utvecklar. Med att rollen innebär samarbete med olika team och med slutkund är du kommunikativ i ditt sätt att vara. Du är en person som värdesätter teamarbete och ser gärna att du kan dela dina kunskaper med resterande i teamet.Om företaget
Vår kund är en ledande aktör inom försvarsindustrin och levererar avancerade tekniska lösningar för både militärt och civilt bruk. Med verksamhet över hela världen ligger deras fokus på innovation, säkerhet och kvalitet.
Du kommer få en gedigen introduktion på plats.
Om Framtiden
Vi på Framtiden brinner för att skapa möjligheter - på riktigt.
Genom vår expertis inom bemanning och rekrytering hjälper vi människor att hitta rätt jobb och företag att hitta sina framtida stjärnor. Vi är specialister på att matcha talanger med arbetsplatser där de verkligen kan växa och göra skillnad.
Med kontor på sju orter runt om i Sverige är vi nära både våra kunder och kandidater.
För den här tjänsten får du en unik möjlighet att börja din resa som konsult hos oss på Framtiden under cirka 12 månader - med sikte på att sedan gå över till en anställning hos vår kund. Under tiden hos oss får du stöd av en dedikerad konsultchef, trygghet genom kollektivavtal och en arbetsgivare som verkligen ser dig.
Redo att ta nästa steg? Vi är med dig hela vägen.
Rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Framtiden
• Kompetensbaserad intervju med Framtiden
• Referenstagning
• Intervju med kundbolaget
• Godkänd säkerhetsprövning
Villkor Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Stockholm Järfälla
Arbetstider: Dagtid 8-17, möjlighet till flex
Omfattning: 100%
Urval sker löpande, Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
