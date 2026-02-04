Systemingenjör flygsystem 102 (Gulfstream) till specialflygskvadronen
2026-02-04
Specialflygskvadronen vid Skaraborgs flygflottilj bedriver flygtjänst med radar- och signalspaningsflygplan, transportflyg, flygunderhållstjänst och arbete med fortsatt luftvärdighet. Skvadronen är ett insatsförband och kan med kort varsel sättas in i insatser både nationellt och internationellt.
I rollen som systemingenjör i Försvarsmakten utgör du en viktig del i en myndighet som är i stark tillväxt. Systemingenjör tillhör flygsystemsektion 100/102 vilken inkluderar verksamhetsnära systemingenjörer, planeringsingenjörer, materielplanerare och handläggare teknisk bokföring. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utgöra länken mellan förband och Central Teknisk chef (CT)/Teknisk Chef Materielsystem (TCM) avseende tekniskt systemstöd och avvikelsehantering samt ge kvalificerat tekniskt systemstöd till flygförbandet. Vidare initierar, bereder och producerar det som krävs för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet hos materielen i bruk. Säkerställer tillgänglighet av godkända underhållsdata och tar fram reparationsunderlag. Publiceringsdatum2026-02-04KvalifikationerKvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Relevant utbildning som ingenjör eller flygtekniker
• Specialistofficer SO7
• God förmåga att skriftligt rapportera, dokumentera och utföra undersökningar och bedömningar.
• Goda kunskaper i Office-paketet
• B-körkort för manuell växellåda
• Goda kunskaper i engelska avseende tal och skrift
• Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhets och registerprövning Dina personliga egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom initiativtagande, organiserad och strukturerad. Söker Dig som är serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med människor. Du har god samarbetsförmåga, är noggrann och lojal samt tycker om att arbeta i grupp men ocksåsjälvständigt. Då det tidvis kan vara hög arbetsbelastning krävs att du är flexibel och stresstålig. Du är engagerad, proaktiv och vill nå resultat med hög kvalitét samt har ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Typutbildning på Gulfstream GIV
• Erfarenhet av flygmaterieltjänst
• Erfarenhet av att arbeta med datasystem för underhållsuppföljning
• Kunskaper i system MyCMP
• Kunskaper i ledning av fortsatt luftvärdighet och administrativa procedurer för fortsatt luftvärdighet Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. För återanställning av officer kan provanställning om 6 månader tillämpas.
Anställningskategori: Militär befattning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum snarast enligt överenskommelse
Arbetet innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen. Tjänstgöring och beredskap på kvällar och helger förekommer.
Upplysningar om befattningen
Chef Flygsystemsektionen Urban Ehn, tfn 010-825 10 00.
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga ovan söks via FM växel 010-825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-06. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
