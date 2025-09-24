Systemingenjör Elektro Minjaktfartyg
2025-09-24
Marinens Materielkontor söker civil- (tekniker och ingenjörer) eller militär personal för att säkerställa att flottans fartyg håller fastställd standard.
Driftstyrningskontoret värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du eget ansvar samt goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata.
Om Driftsstyrningskontoret (DSK)
Driftsstyrningskontoret (DSK) är en del av Marinstaben och en avdelning i Marinens Materielkontor.
DSK utformar och upphandlar tekniskt underhåll både förebyggande- och avhjälpande-, för Försvarsmaktens all marinmateriel. Vi jobbar i nära samarbete med Försvarets materielverk och industrin. Enheten består av ca 90 medarbetare fördelade på fyra orter.
Denna tjänst är placerad i Karlskrona.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Bereda förebyggande och avhjälpande underhållsbehov avseende elektriska system, i dialog med nyttjare på fartyg och båtar och omvandla dessa till beställningar mot leverantörer.
• Kontrollerar och kvalitetssäkrar (genom t.ex. dokumentationsgranskning, inspektioner etc.) utfört underhåll efter genomfört arbete hos leverantör.
• Lämna underlag för underhållsbudget samt genomföra ekonomisk uppföljning av lagda beställningar.
• Följa upp status avseende materiel (omfattar bl.a. reservdelar, dokumentation, underhållsskulder, materielkontroller och prestandaverifiering) och föreslå åtgärder.
• Deltaga i och lämna tekniskt systemstöd vid analysarbete, studier, utveckling och anskaffning av nya och modifierade materielsystem med ingående delsystem samt dokumentation.
• Föra dialog angående beställningar/översyner med leverantörer och nyttjare.
• Kundföreträda inom eget teknikområde mot andra tekniska parter inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk och industrin.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
• Ingenjör eller teknisk utbildning på minst gymnasial nivå eller annan för området relevant arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av elektriskasystem, systemarbete, kravhantering samt drift och underhåll av dessa.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.
• Körkort B.
• God datorvana.Dina personliga egenskaper
Då rollen innebär många kontaktytor har du god samarbetsförmåga och du lyssnar till andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Att väga samman komplex information och visa omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut är något som faller sig naturligt för dig. Vidare är du strukturerad och planerar, organiserar samt följer upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• Kunskap om skeppstekniska system med inriktning mot el och styrsystem.
• Du har erfarenhet av tekniskt systemarbete samt underhållsarbete inom skeppsteknikområdet på Marinens fartyg och båtar.
• Erfarenhet av hantering av teknisk information i såväl pappers- som digitalt format samt erfarenhet av användning av driftuppföljningssystem.
• Tidigare maskintjänstgöring ombord svenska örlogsfartyg i närtid.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Peter Blomdahl
Information om rekryteringsprocessen lämnas av
Magnus Olsson
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zachrisson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
SEKO Lenny Johansson.
Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00Övrig information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning heltid som inleds med 6 månaders provanställning om du inte redan är anställd i Försvarsmakten. I tjänsten ingår tjänsteresor, främst inom Sverige.
Befattningen är civil.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträde efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
