Systemingenjör Camo

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Känner du dig manad att bidra till ett säkrare världsläge? På sektionen och i tjänsten jobbar man nära operativ verksamhet med flygsäkerhet, optimerad tillgänglighet och kostnadseffektivitet för flygflottan i Sveriges försvar och Saabs exportländer. Är du noggrann, strukturerad och tekniskt intresserad med ett problemlösande och lyhört förhållningssätt? Då är du kanske också vår nästa kollega i en verksamhet som tros växa under de kommande åren
På avdelningen CAMO and Logistic Services är varje arbetsuppgift en del i att säkerställa den kontinuerliga luftvärdigheten. Som systemingenjör inom CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization) jobbar du med teknisk dokumentation, uppdateringar av flygunderhåll och support för våra interna och externa kunders räkning i deras materielsystem. Vår största affärspartner är Försvarsmakten och för deras räkning utför sektionen underhållsplanering samt drifts- och konfigurationsuppdateringar för bl a flygplan, helikoptrar och obemannade flygsystem.
De interna och externa gränssnitten är många och informationshantering från ett flertal komplexa och tekniskt avancerade system är vardag för teamen. Vidare arbetar man bl a med stöd till användare av systemen och är med i olika utvecklingsprojekt kopplade till Saabs export-affärer. Sektionen utvecklar och håller utbildningar inom Fleet Management systemen Fenix, AMMS och AMOS.
I tjänsten ingår vissa resor, främst inrikes men även utrikes kan bli aktuellt på sikt.
Sektionen består idag av 18 personer som är geografiskt utspridda över Sverige, men ändå i nära samarbete inom gruppen.Publiceringsdatum2026-02-25Profil
Noggrann, serviceinriktad, kommunikativ, lyhörd och utvecklingsorienterad är nyckelord för de egenskaper vi söker i vår nästa medarbetare.
I tjänsten ingår många kontaktytor och där kommer din samarbetsförmåga och din förmåga att skapa och vårda relationer att vara en viktig del. Ett väl utvecklat självledarskap med förmåga och vilja att strukturera ditt arbete och att ta egna initiativ inom givna regelverk kommer vara en framgångsfaktor. Du ser lösningar i problem och kan fånga upp andras behov så därför är även en förståelse för projekt och affärer viktig. Din personliga utveckling är viktig för oss och långsiktigt finns bra utvecklingsmöjligheter inom avdelningen beroende på fallenhet, bakgrund och intresse.
För att lyckas och trivas i tjänsten ser vi att du har Universitets- eller högskoleutbildning, gärna Flygingenjörsutbildning. Alternativt gymnasieutbildning, inom exempelvis flyg- eller helikopterteknik, kombinerat med några års arbetslivserfarenhet.
Vidare kommer du även behöva ha goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av flygunderhåll i rollen som t ex tekniker, systemingenjör eller produktionsberedare
* Utbildning och/eller erfarenhet av arbete med underhållsplanering
* Erfarenhet gällande tolkning av underhållsdirektiv och regelverk EMAR, ICAO, IATA och EASA i roll som systemingenjör/planeringsingenjör inom CAMO.
* Dokumenterad erfarenhet av annat arbete rörande kontinuerlig luftvärdighet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Avdelningen CAMO and Logistic Services består av sex sektioner och har drygt 100 medarbetare placerade i Linköping, Såtenäs, Uppsala, Arboga, Växjö och Luleå. Vi arbetar bl a med att kundanpassa underhållsinformation, driftuppföljning, systemförvaltning och logistikplanering samt framtagande av styrande rutiner och regelverk för våra kunders underhållsverksamhet. Våra huvudkunder i Sverige är Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM). Avdelningen arbetar även i större projekt inom Saab.
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
