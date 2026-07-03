Systemingenjör
Syntronic Aktiebolag / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2026-07-03
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Syntronic bygger djup kompetens inom elektronik, inbyggda system och mekatronik för att möta våra kunders krav och utveckla framtidens mest avancerade teknik.
Nu söker vi systemingenjörer som vill bygga och optimera nästa generations systemlösningar. Ta ansvar för hela kedjan, från design, kravhantering och implementation till verifiering och förbättring av de senaste produkterna på marknaden. Samtidigt utvecklas du som systemingenjör i ett innovativt och dynamiskt team.
Som Systemingenjör hos oss kommer du bland annat att:
Definiera arkitekturer, gränssnitt samt specificera funktionella- och prestanda- och regulatoriska krav
Vara inriktad mot någon typ av kravhantering, tex prestandakrav och/eller regulatoriska krav
Vara "spindeln i nätet" där du i samråd med utvecklare formar och specificerar kravmängden
Analysera eventuella avsteg från krav.
Vi söker en Systemingenjör som:
Har en Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom Elektro, Data, Teknisk fysik eller motsvarande
Har minst 5 års yrkeslivserfarenhet som systemingenjör
Genomfört ett antal kommersiella kundprojekt inom inbyggda system i en systemledande roll eller som mjukvaru- och/eller hårdvaruutvecklare
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret – när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Det är meriterande om du som Systemingenjör:
Har erfarenhet inom telekombranschen
Har tidigare erfarenhet av utveckling och verifiering
Har erfarenhet inom EMC och miljö.Publiceringsdatum2026-07-03Dina personliga egenskaper
Som systemingenjör hos oss värderar du struktur, planering samt ordning och reda utan att förlora din kreativa sida. Du är samarbetsvillig, social och kommunikativ då arbetet förutsätter mycket samarbete internt såväl med kunder.
Om teamet på Syntronic i Gävle
Vi är ett engagerat team på cirka 180 medarbetare i en blandad kompott av elektronik- och mjukvaruingenjörer, testutvecklare, projektledare och stödfunktioner med flera. Tillsammans skapar vi en utvecklande och trivsam arbetsmiljö där teknik, samarbete och innovation står i fokus.
Gemenskapen är viktig för oss och märks i allt från våra dagliga fikapauser till våra after works, CS-turneringar, stegtävlingar, tipspromenader eller som när vi delar ut pris till den som äter sin sockermunk snabbast och utan att slicka sig runt munnen... och mycket mer!
Vi arbetar också såklart och då med spännande projekt inom telekom, fordonsindustri, robotik och industri och Gävlekontoret har tillgång till över 1500 kvm moderna labbmiljöer med en av Nordeuropas mest avancerade utrustningar inom analog och digital teknik.Så ansöker du
Ansök senast 5/8. Under sommar och semestertider kan återkoppling på din ansökan och rekryteringsprocessen för tjänsten ta längre tid än vanligt. Vi uppskattar ditt tålamod och ser fram emot att ta del av din ansökan.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7433118-2083755". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic Aktiebolag
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Utmarksvägen 33 (visa karta
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802 91 GÄVLE Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9990745