Systemingenjör
Combitech AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du en systemingenjör med en passion för att forma framtidens teknik inom försvarsindustrin? Combitech i Stockholm erbjuder dig chansen att arbeta med avancerade system och integrerade lösningar i en högteknologisk miljö. Vi söker seniora systemingenjörer som vill ta del av vårt innovativa team och bidra till banbrytande projekt där hårdvara och mjukvara möts.
Vi på Combitech accelererar utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle. Genom att kombinera vår solida erfarenhet och kunskap från försvars- och industrisektorn säkerställer vi att verksamheter, samhällen och vårt totalförsvar står stadiga inför framtidens utmaningar och möjligheter. Vi är en nordisk tech-, lösnings- och konsultpartner som utgörs av 2 500 passionerade experter som tillsammans med våra kunder arbetar med att utmana teknikens gränser för att göra skillnad.
Rollen
I den här rollen får du möjlighet att:
* Arbeta som konsult ute hos våra kunder alternativt in-house på Combitechs kontor i Alvik, ofta i team tillsammans med andra.
* Bidra till utvecklingen av avancerade produkter som kombinerar hårdvara och mjukvara och lösa komplexa tekniska problem ur ett tvärfunktionellt perspektiv.
* Arbeta med integrerade mjukvarusystem som består av flera delsystem och hårdvarukomponenter, exempelvis ledningssystem för fartyg eller fordon.
* Delta i olika projektfaser, från att bryta ner kundkrav till funktions- och komponentkrav, till att ta fram lösningar och genomföra tester.
* Utforma krav och specifikationer i nära samarbete med andra ingenjörer och säkerställa att lösningarna uppfyller kundens behov.
* Medverka vid funktions- och prestandaprov av delar eller hela systemet för att säkerställa kvalitet och funktionalitet.
* Samarbeta med produktägare, projektledare och kundrepresentanter genom hela produktutvecklingsprocessen för att skapa värde och leverera högkvalitativa lösningar.
Vi söker dig som
* Har relevant utbildningsbakgrund: exempelvis civil- eller högskoleingenjör inom elektronik eller mjukvara.
* Har arbetat med tekniker, verktyg och språk: exempelvis CAN-bussar, Linux- och Windowsplattformar samt SQL-databaser.
* Har erfarenhet av systemingenjörsarbete eller teknisk projektledning, gärna med bakgrund som utvecklare, hårdvarukonstruktör eller inom integration och verifiering.
* Är analytisk och lösningsorienterad, har förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa tekniska system och nya teknikområden.
* Har god ledarförmåga och samarbetsförmåga, trivs med att dela kunskap och utvecklas tillsammans med kollegor.
* Är kommunikativ och trygg i tekniska diskussioner, kan diskutera detaljer och leda utvecklare, gärna med förståelse för programmeringsspråk som Java, C++ eller ADA.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av julledighet. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Omfattning: Heltid
Start: så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Kontaktperson
Petra Charlotte Arrenäs, petracharlotte.arrenas@combitech.com Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39006". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9653685