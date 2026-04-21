Systemingenjör - Production IT
Inom Alleima finns Production IT som ansvarar för att våra produktionskritiska IT-system och infrastruktur fungerar - allt för att möjliggöra en så stabil produktionsmiljö som möjligt. Vi söker nu efter en kommunikativ och initiativtagande systemingenjör för att säkra driften, men även utveckla våra tjänster och teknik. Välkommen till ett nytänkande team med målsättningen att driva industritekniken framåt!
Din roll
I rollen som Systemingenjör får du chansen att varva spännande förbättringsarbete med avgörande daglig drift. Med din breda IT-kompetens stöttar du produktionen vid implementering av nya tillverkningsmetoder och du utför systemintegration mellan produktionsceller, plattformar, operativsystem, nätverk, applikationer och säkerhet. I detta ingår livscykelhantering och att utveckla driftsrutiner och kontrollera att de efterlevs.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Jobba med ständiga förbättringar av våra tjänster
Utvärdera ny teknik och nya metoder för produktionsrelaterade uppdrag
Agera samordnare för IT-aktiviteter och projektuppdrag
Då detta är en produktionskritisk tjänst ingår det även beredskap i tjänsten. Placeringsort för tjänsten är i Sandviken.
Din Profil
Vi söker efter dig som har en djup teknisk kompetens inom IT, universitetsutbildning gärna som dataingenjör, alternativt erhållit motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet. Du talar och skriver flytande svenska, samt har goda kunskaper i engelska. Har du erfarenhet av IT-supportmiljö, Microsofts operativsystem och klientplattformar och nätverkstopologi kopplat till en producerande miljö ses det som meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, som karakteriseras av en stor portion driv - du är initiativtagande och är bra på att jobba självständigt. Ditt stora tekniska kunnande gör dig till en självgående och proaktiv problemlösare och tillsammans med ditt strukturerade och analytiska sätt så håller du ordning i vårt IT-landskap. Goda kommunikativa egenskaper är också viktiga, eftersom jobbet innebär dagligt samarbete både inom och utanför teamet.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtest enligt våra rutiner för säker arbetsmiljö.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Micael Svedvall, rekryterande chef, +46 70-202 48 08
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79-098 49 50Publiceringsdatum2026-04-21Facklig kontakt
Maria Sundqvist, Akademikerföreningen, 070 651 73 81
Kjell-Åke Klockervold, Ledarna, 070 314 24 43
Stefan Jonsson, Unionen, +46 70 396 03 00
Du är välkommen med din ansökan senast 2026-05-07.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och det är så vi uppnår våra affärsmål är det bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
(org.nr 556234-6832)
Storgatan 2 (visa karta
)
811 34 SANDVIKEN Jobbnummer
9867740