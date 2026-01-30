Systemingenjör - kommunikationssystem och nätverk

Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Systemingenjör - kommunikationssystem och nätverk inom försvarsindustrin på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en senior systemingenjör med specialistkompetens inom nätverk och kommunikationssystem till ett långsiktigt konsultuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Uppdraget är centralt i utvecklingen och driften av säkra och robusta kommunikationslösningar för både mark- och luftburna plattformar.
Om uppdraget I rollen som systemingenjör kommer du att arbeta med design, integration och vidareutveckling av nätverks- och kommunikationssystem med höga krav på driftsäkerhet och IT-säkerhet. Du kommer att vara delaktig i allt från teknisk kravställning och systemintegration till driftsättning och teknisk dokumentation. Arbetet sker i tvärfunktionella team och förutsätter en förmåga att kommunicera tekniska lösningar tydligt både internt och mot kund.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

Design, utveckling och underhåll av kommunikationslösningar inom försvarsrelaterade plattformar

Integration och konfiguration av nätverkskomponenter (routrar, switchar, VoIP-system)

Säkerställande av IT-säkerhet i system och nätverksmiljöer

Driftsättning och support hos kund, inklusive utbildning och dokumentation

Systemtestning, kravanalys och teknisk rapportering

Deltagande i säkerhetsgranskningar enligt gällande regelverk Krav

Minst 7 års relevant erfarenhet som systemingenjör inom nätverk och kommunikation

Erfarenhet från arbete i försvarsindustrin eller Försvarsmakten

Mycket god kunskap om nätverksutrustning och kommunikationsteknik, inklusive VoIP

Erfarenhet av systemintegration och drift av komplexa tekniska system

Kunskap om IT-säkerhet, inklusive brandväggar, VPN, kryptoutrustning och nätverksövervakning

Förmåga att skapa tydlig teknisk dokumentation

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade miljöer
Meriterande

Certifieringar såsom CCNA och CCNP

Erfarenhet av Cisco CUCM och annan VoIP-infrastruktur

Erfarenhet av signalskydd och kryptohantering

Vana att utbilda teknisk personal

Verktygsvana i t.ex. NMAP, SolarWinds, Wireshark, HP NNM Övrig information

Arbetsmodell: Hybrid Start: Augusti/september 2025 Längd: Tillsvidare, löpande uppdrag Säkerhetsprövning: Ja - tjänsten är säkerhetsklassad och kan kräva svenskt medborgarskap
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.






Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Arbetsgivare
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Arboga Stadshotellet (visa karta)
732 30  ARBOGA

Kontakt
Bhavana Repal
bhavana.repal@progalaxy.se
0723263303

Jobbnummer
9714927

