Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Systemingenjör - kommunikationssystem och nätverk inom försvarsindustrin på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en senior systemingenjör med specialistkompetens inom nätverk och kommunikationssystem till ett långsiktigt konsultuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Uppdraget är centralt i utvecklingen och driften av säkra och robusta kommunikationslösningar för både mark- och luftburna plattformar.
Om uppdraget I rollen som systemingenjör kommer du att arbeta med design, integration och vidareutveckling av nätverks- och kommunikationssystem med höga krav på driftsäkerhet och IT-säkerhet. Du kommer att vara delaktig i allt från teknisk kravställning och systemintegration till driftsättning och teknisk dokumentation. Arbetet sker i tvärfunktionella team och förutsätter en förmåga att kommunicera tekniska lösningar tydligt både internt och mot kund.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Design, utveckling och underhåll av kommunikationslösningar inom försvarsrelaterade plattformar
Integration och konfiguration av nätverkskomponenter (routrar, switchar, VoIP-system)
Säkerställande av IT-säkerhet i system och nätverksmiljöer
Driftsättning och support hos kund, inklusive utbildning och dokumentation
Systemtestning, kravanalys och teknisk rapportering
Deltagande i säkerhetsgranskningar enligt gällande regelverk Krav
Minst 7 års relevant erfarenhet som systemingenjör inom nätverk och kommunikation
Erfarenhet från arbete i försvarsindustrin eller Försvarsmakten
Mycket god kunskap om nätverksutrustning och kommunikationsteknik, inklusive VoIP
Erfarenhet av systemintegration och drift av komplexa tekniska system
Kunskap om IT-säkerhet, inklusive brandväggar, VPN, kryptoutrustning och nätverksövervakning
Förmåga att skapa tydlig teknisk dokumentation
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade miljöer
Meriterande
Certifieringar såsom CCNA och CCNP
Erfarenhet av Cisco CUCM och annan VoIP-infrastruktur
Erfarenhet av signalskydd och kryptohantering
Vana att utbilda teknisk personal
Verktygsvana i t.ex. NMAP, SolarWinds, Wireshark, HP NNM Övrig information
Arbetsmodell: Hybrid Start: Augusti/september 2025 Längd: Tillsvidare, löpande uppdrag Säkerhetsprövning: Ja - tjänsten är säkerhetsklassad och kan kräva svenskt medborgarskap
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
