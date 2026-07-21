Systemingenjör - Hårdvarunära systemutveckling
Professional Galaxy AB / Datajobb / Helsingborg Visa alla datajobb i Helsingborg
2026-07-21
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Systemingenjör – Hårdvarunära systemutveckling hos vår kund.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren systemingenjör som vill arbeta med avancerade tekniska system i komplexa och verksamhetskritiska miljöer. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan teknik, kravhantering, systemdesign och verifiering, och som har ett genuint intresse för hårdvarubaserade lösningar.
Du kommer att vara en nyckelperson i utvecklingen av robusta systemlösningar och arbeta genom hela utvecklingskedjan – från tidiga koncept och kravarbete till verifiering, implementation och leverans.
Om rollen Som systemingenjör arbetar du nära arkitekter, utvecklare, testingenjörer och kunder för att säkerställa att systemlösningar möter tekniska, funktionella och operativa krav. Fokus ligger på att omsätta behov och krav till genomförbara tekniska lösningar med särskild tyngd på hårdvara och systemintegration.
Arbetet omfattar bland annat: - Systemdesign och framtagning av systemarkitektur för komplexa tekniska lösningar - Kravinsamling, kravanalys och kravhantering genom hela systemlivscykeln - Framtagning av tekniska specifikationer, systembeskrivningar och annan projektdokumentation - Verifiering och validering av systemkrav - Samordning mellan olika teknikdiscipliner såsom hårdvara, mjukvara, elektronik och nätverk - Teknisk dialog med interna och externa intressenter - Stöd i utveckling, integration och vidareutveckling av tekniska plattformar och system
Resor kan förekomma i tjänsten.
Vi söker dig som har - Flera års erfarenhet som systemingenjör eller motsvarande teknisk roll - God kunskap inom Systems Engineering, kravhantering och systemlivscykelprocesser - Erfarenhet av att arbeta med komplexa tekniska system där hårdvara utgör en central del - Förmåga att omsätta verksamhets- och kundkrav till tekniska lösningar - Erfarenhet av tvärfunktionellt arbete i projektform - God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Extra intressant är om du har - Erfarenhet av elektroniknära utveckling eller elektroniksystem - Bakgrund från fordonsindustrin, försvarsindustrin eller annan reglerad teknisk miljö - Kunskap inom IT-infrastruktur, nätverk eller systemintegration - Erfarenhet av standarder och arbetssätt inom Systems Engineering, exempelvis INCOSE eller ISO/IEC/IEEE 15288
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8101739-2109420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Helsingborg C (visa karta
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252 78 HELSINGBORG Jobbnummer
10008156