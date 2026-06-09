Systemingenjör - Elektronik/Inbyggda system
Together Tech AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-09
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Vi söker en senior systemingenjör som vill arbeta brett över flera branscher och ta ett tekniskt helhetsansvar i kundnära utvecklingsprojekt. Du har ett starkt systemtänk och ansvarar för systemarkitektur, kravarbete och riskanalyser, samt fungerar som teknisk sammanhållande länk mellan kund och utvecklingsteam.
Rollen är teknisk och systemorienterad – inte en ren projektledarroll – där du kombinerar övergripande systemförståelse med förmåga att gå ner i detaljer inom hårdvara och/eller mjukvara.
Din tekniska bakgrund
Civil- eller högskoleingenjör inom elektronik, inbyggda system eller motsvarande.
Senior erfarenhet av utveckling av komplexa tekniska system samt deltagit i fullskaliga utvecklingsprojekt.
Van att driva tekniska frågeställningar, ta tekniska vägval och bidra till struktur, kvalitet och framdrift.
God förståelse för samspelet mellan hårdvara och mjukvara.
Erfarenhet av elektronikkonstruktion, inbyggda system och/eller programmering i C/C++.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift.
Trivs med att arbeta i mindre team.
Erfarenhet från medicinteknik eller annan reglerad industri är starkt meriterande liksom erfarenhet från mindre bolag och/eller start-up bolag.
Dina personliga egenskaper
Som konsult hos oss har du en nyfiken och flexibel inställning och trivs med ett självständigt arbetssätt. Du uppskattar nära samarbeten och har lätt för att bygga långsiktiga, förtroendefulla relationer med både kunder och kollegor. Du söker dig till ett privatägt, mellanstort bolag med en familjär och trygg kultur, där ledningen är närvarande och där varje medarbetare blir sedd och hörd.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Hos oss erbjuds du en varierad vardag med uppdrag inom olika branscher och teknikområden, både ute hos kund och i vår in-houseverksamhet. Vi tror på nära dialog och vi uppmuntrar delaktighet och affärsdrivna initiativ. Hos oss arbetar du tillsammans med andra kollegor som brinner för att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik, eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd🌱
Vi månar om både din utveckling och ditt välmående och erbjuder bland annat:
Trygg anställning med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år samt rabatter på träningsaktiviteter
Sociala teamaktiviteter – från afterworks till sportaktiviteter
Individuella utvecklingsplaner och möjlighet till kurser inom bland annat hållbarhet
Ett företag som tre år i rad, 2026, 2025 & 2024, utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen 🌟
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Sofia Nilsson, 0737-179438 eller Claes Jonsson, 0700-889729. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881457-2044929". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Together Tech AB
(org.nr 556576-4668), https://career.togethertech.com
Klippan 1A (visa karta
)
414 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Together Tech Jobbnummer
9956055