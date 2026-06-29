Systemingengör
Combitech Aktiebolag / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2026-06-29
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Combitech i Örebro, Karlskoga och Karlstad söker nu en senior systemingenjör som vill ta ett helhetsansvar genom hela produktlivscykeln - från tidiga koncept och kravställning till verifiering och driftsättning. Hos oss får du arbeta i tekniskt avancerade projekt där säkerhet, robusthet och tillförlitlighet är avgörande. Du bidrar med din erfarenhet inom system samtidigt som du får möjlighet att påverka både utvecklingsprocesser och tekniska lösningar.
Rollen
I den här rollen får du möjlighet att:
Driva systemarbete genom hela produktutvecklingscykeln - från krav till färdig och driftsatt produkt
Genomföra riskanalyser och säkerhetsbedömningar (exempelvis FMEA)
Ta fram, formulera och följa upp systemkrav med full spårbarhet mellan krav, design och verifiering
Utveckla och implementera säkerhetsplaner, processer och arbetssätt
Säkerställa efterlevnad av relevanta standarder och regelverk, såsom MIL‐STD‐882E, H‐SysSäk och H‐ProgSäk
Arbeta med systemintegration och verifiering för att säkerställa att mjukvara, hårdvara och delsystem fungerar tillsammans
Bidra till kvalitetssäkring genom analyser, tekniska granskningar och verifiering
Arbeta med modellbaserad systemutveckling (MBSE) och stödja arbetet i verktyg som SysML, DOORS och Enterprise Architect
Utveckla arbetet i labb- och simuleringsmiljöer inklusive gränssnitt mellan olika simuleringsplattformar
Samarbeta nära med system-, mjukvaru-, elektronik- och mekanikteam
Driva förbättringar av säkerhetsprocesser och säkerställa att säkerhet integreras tidigt i utvecklingen
Fungera som teknisk ledare och mentor inom systemutveckling
Vi söker dig som
Har civil- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis teknisk fysik, datateknik, elektroteknik eller motsvarande
Har flerårig erfarenhet av systemutveckling, systemarkitektur eller systemsäkerhetsarbete
Har god kunskap om säkerhetsstandarder såsom MIL‐STD‐882, H‐SysSäk och H‐ProgSäk
Har erfarenhet av kravhantering och spårbarhet genom hela utvecklingskedjan
Har arbetat med analys, simulering och verifiering av komplexa system
Har erfarenhet av modellbaserad systemutveckling (MBSE) och relevanta verktyg
Har god programmeringsförståelse, exempelvis i C/C++, Java eller Python
Har erfarenhet av inbyggda system och tvärdisciplinär produktutveckling (mjukvara, elektronik och mekanik)
Är van vid att arbeta strukturerat med dokumentation i komplexa projekt
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från försvarsindustri eller Försvarsmakten
Har erfarenhet av algoritmutveckling
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag pga sommarsemester. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Johannes Svensson johannes.svensson@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Brukstorget 4 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9983927