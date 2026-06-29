Systemingengör

Combitech Aktiebolag / Datajobb / Karlskoga
2026-06-29


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Combitech i Örebro, Karlskoga och Karlstad söker nu en senior systemingenjör som vill ta ett helhetsansvar genom hela produktlivscykeln - från tidiga koncept och kravställning till verifiering och driftsättning. Hos oss får du arbeta i tekniskt avancerade projekt där säkerhet, robusthet och tillförlitlighet är avgörande. Du bidrar med din erfarenhet inom system samtidigt som du får möjlighet att påverka både utvecklingsprocesser och tekniska lösningar.



Rollen

I den här rollen får du möjlighet att:

Driva systemarbete genom hela produktutvecklingscykeln - från krav till färdig och driftsatt produkt

Genomföra riskanalyser och säkerhetsbedömningar (exempelvis FMEA)

Ta fram, formulera och följa upp systemkrav med full spårbarhet mellan krav, design och verifiering

Utveckla och implementera säkerhetsplaner, processer och arbetssätt

Säkerställa efterlevnad av relevanta standarder och regelverk, såsom MIL‐STD‐882E, H‐SysSäk och H‐ProgSäk

Arbeta med systemintegration och verifiering för att säkerställa att mjukvara, hårdvara och delsystem fungerar tillsammans

Bidra till kvalitetssäkring genom analyser, tekniska granskningar och verifiering

Arbeta med modellbaserad systemutveckling (MBSE) och stödja arbetet i verktyg som SysML, DOORS och Enterprise Architect

Utveckla arbetet i labb- och simuleringsmiljöer inklusive gränssnitt mellan olika simuleringsplattformar

Samarbeta nära med system-, mjukvaru-, elektronik- och mekanikteam

Driva förbättringar av säkerhetsprocesser och säkerställa att säkerhet integreras tidigt i utvecklingen

Fungera som teknisk ledare och mentor inom systemutveckling




Vi söker dig som

Har civil- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis teknisk fysik, datateknik, elektroteknik eller motsvarande

Har flerårig erfarenhet av systemutveckling, systemarkitektur eller systemsäkerhetsarbete

Har god kunskap om säkerhetsstandarder såsom MIL‐STD‐882, H‐SysSäk och H‐ProgSäk

Har erfarenhet av kravhantering och spårbarhet genom hela utvecklingskedjan

Har arbetat med analys, simulering och verifiering av komplexa system

Har erfarenhet av modellbaserad systemutveckling (MBSE) och relevanta verktyg

Har god programmeringsförståelse, exempelvis i C/C++, Java eller Python

Har erfarenhet av inbyggda system och tvärdisciplinär produktutveckling (mjukvara, elektronik och mekanik)

Är van vid att arbeta strukturerat med dokumentation i komplexa projekt

Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska


Det är meriterande om du:

Har erfarenhet från försvarsindustri eller Försvarsmakten

Har erfarenhet av algoritmutveckling



Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.

Urval sker efter sista ansökningsdag pga sommarsemester. Vi ser fram emot din ansökan!



Kom & gör skillnad

För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!



Kontaktperson: Johannes Svensson
johannes.svensson@combitech.com

Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Combitech Aktiebolag (org.nr 556218-6790)
Brukstorget 4 (visa karta)
691 50  KARLSKOGA

Arbetsplats
Combitech

Jobbnummer
9983927

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