Systemförvaltare (vikariat) till Utbildningsförvaltningen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största kommunala förvaltning, med närmare 17 000 medarbetare och cirka 170 kommunala grundskolor och gymnasieskolor.
Som systemförvaltare är du en del av viktiga digitala initiativ inom Stockholms stad och bidrar till att våra skolor har tillgång till säkra och effektiva IT-stöd. Du arbetar och bidrar i förvaltning och vidareutveckling av komplexa lösningar och är länken mellan verksamhet, teknik och externa aktörer.
Välkommen till oss
I den här rollen kommer du tillhöra enheten för digitalt undervisningsstöd. Enheten har ett centralt uppdrag att säkerställa att skolor och elevhälsa alltid har tillgång till trygga, moderna och effektiva digitala verktyg som stärker både lärande och välmående.
Genom ett nära samarbete inom stadens portfölj av pedagogiska digitala lösningar erbjuder vi kvalificerat stöd, driver utveckling och skapar bästa möjliga förutsättningar för verksamheterna att lyckas i en digital värld. På enheten är vi totalt 17 medarbetare och vi har vårt kontor på Hantverkargatan 2F på Kungsholmen.
Vi erbjuder
möjlighet att arbeta för en av Sveriges största arbetsgivare
trivsamma lokaler i centrala Stockholm, nära Stadshuset
ett utvecklande och lärorikt arbete med kompetenta kollegor
semesterväxling, friskvård och klämdagar
möjlighet att växla mellan distans- och kontorsarbete
läs mer om våra förmåner här.
Din roll
I rollen som systemförvaltare hos oss kommer du huvudsakligen förvalta vår läroplattform för grundskolan, vilket innebär att
du fungerar som samordnare och expert gentemot skolverksamheten inom ditt ansvarsområde samt verkställer mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt
du ansvarar för att de digitala tjänsterna är användbara, tillgängliga och säkra för verksamheten
du ansvarar för att dokumentationen är aktuell, relevant och tillgänglig
du koordinerar och administrerar verksamhetsbehov i ett tätt samarbete med enhetens it-specialister och ledningsfunktion för att genomföra förändringar och utveckling
du företräder det egna ansvarsområdet och beaktar Stadens pedagogiska verksamheters behov
du stöttar verksamheten i att formulera och beskriva sina behov av tjänster och funktionalitet
du omvärldsbevakar utifrån ett verksamhetsperspektiv.
Vår läroplattform är ett stort och komplext system med ca 100 000 användare, vilket innebär att du kommer ha mycket kontakt med leverantörer samt med verksamheten. Du rapporterar till enhetschefen.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs det att du har
akademisk utbildning inom tex systemvetenskap, datavetenskap, IT eller annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer relevant för arbetsuppgifterna
erfarenhet av systemförvaltning
flerårig aktuell erfarenhet av att ha arbetat som systemförvaltare, IT-samordnare, IT-förvaltare, objektspecialist, produktägare eller annan erfarenhet som vi bedömer relevant
erfarenhet av att arbetat i en större organisation med många leverantörer och i en komplex IT-miljö
god erfarenhet av att arbeta med leveransstyrning och kundkontakt
flytande svenska i tal och skrift.
För denna tjänst är det meriterande om du har
arbetat med projektstyrningsmodeller och/eller förvaltningsmodeller såsom pm3
erfarenhet av liknande arbete ifrån utbildningsverksamhet eller annan liknande verksamhet som vi bedömer likvärdig och relevant.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper, lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Som person är du strukturerad, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dina processer vidare. Du har lätt att samarbeta med alla typer av människor och är uppmärksam och tillmötesgående. God kommunikativ förmåga är viktigt då du ska kunna diskutera frågeställningar med såväl tekniska specialister som personer utan teknikkunskap. Vidare är du flexibel och har förmågan att se helheten i situationer och tar hänsyn till verksamheten. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker och du har förmågan att analysera och lösa komplexa situationer på bästa sätt.
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du både ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och hitta lösningar. Vidare är du stabil och inger förtroende även i förändring och utmanande situationer.Publiceringsdatum2026-04-21Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Denna tjänst är ett vikariat from augusti 2026 till maj 2027.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Kontakt
Behiye Arikan, Vision 08-50840782
