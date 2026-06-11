Systemförvaltare video och digitala möten
Region Kalmar län / Datajobb / Kalmar Visa alla datajobb i Kalmar
2026-06-11
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Vill du ta ett helhetsansvar för hur videomöten fungerar för tusentals användare i en samhällsviktig verksamhet? Nu söker vi en huvudansvarig för regionens videomötestjänster som vill leda utvecklingen av och förvalta våra digitala möteslösningar. I rollen har du det övergripande ansvaret för regionens videomötestjänster – från strategi och förvaltning till utveckling och användarstöd. Du säkerställer att tjänsterna är stabila, säkra, användarvänliga och möter verksamheternas behov, både idag och i framtiden. Detta gäller både för videomötestjänsten via PC och mötesrum. Du fungerar som navet mellan IT, verksamhet, leverantörer och användare och har ett tydligt ägarskap för tjänstens livscykel.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av tjänsteförvaltning, systemförvaltning eller produktansvar inom IT och som har arbetat med videomötestjänster, samarbetsplattformar eller digital kommunikation. Du är van vid att ta ett helhetsansvar och driva utveckling över tid, samtidigt som du har en god förståelse för IT-drift, integrationer och informationssäkerhet. Rollen kräver att du trivs i samarbetet mellan teknik och verksamhet, där du på ett naturligt sätt bygger relationer och skapar framdrift tillsammans med andra.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du har förmåga att se helheten, prioritera och omsätta behov till konkreta förbättringar. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, och har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ITIL-processer från offentlig sektor eller större organisationer samt kunskap om förvaltningsmodeller som exmpelvis pm3. Erfarenhet av plattformar som Microsoft Teams, Zoom, Webex eller liknande ser vi som en självklar del av din bakgrund.
Din framtida arbetsplats
Jobba med IT som gör samhällsnytta! IT-förvaltningen finns till för att underlätta för de olika verksamhetsområdena så att de kan sätta patient och invånare i fokus. Det ställer extremt höga krav på den IT vi levererar. Vårt uppdrag är att ansvara för en tillgänglig och säker IT-miljö samt att i nära samverkan med Region Kalmar läns alla verksamheter driva och stödja arbetet med digitaliseringens möjligheter. I IT-förvaltningen finns cirka 180 medarbetare på orterna Kalmar, Oskarshamn och Västervik.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Malmbrogatan (visa karta
)
392 34 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IT- förvaltningen Kontakt
Mats Tyrbo, Vision 010-3580000 Jobbnummer
9959154