Systemförvaltare Vårdekonomi till Redovisningsavdelningen
Region Blekinge / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-02-17
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.
Vi har börjat det stora arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Under en tioårsperiod kommer vi modernisera sjukhuset genom att bland annat att bygga nya lokaler, införa ny teknik och utveckla arbetssätt för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg.
Region Blekinge har nyligen infört nytt vårdsystem, Cosmic, och därav finns ett ökat behov att en systemförvaltare inriktad mot Vårdekonomi i Cosmic. Som systemförvaltare arbetar du i Område Ekonomi, en del av Region Blekinge som utvecklar och levererar stöd och servicetjänster till alla verksamheter inom ekonomiområdet.
Du är placerad på Redovisningsavdelningen där det arbetar ekonomer, systemförvaltare och ekonomiassistenter - totalt 25 medarbetare. Avdelningen är organisatoriskt placerad inom Område Ekonomi med uppdrag att stödja och serva hela Region Blekinge inom ekonomi/redovisningsområdet.
Om jobbet
Som systemförvaltare på redovisningsavdelningen ansvarar du för att stödja verksamheterna på bästa möjliga sätt. I tjänsten är du spindeln i nätet som håller ihop hälso- och sjukvårdens ekonomiflöden i regionens IT-system. En stor del av ditt arbete handlar om löpande förvaltning, anpassning, tester, kvalitetssäkring och utveckling av hälso- och sjukvårdens ekonomiflöden. Jobbet innebär också att vara avdelningens och regionens representant i såväl lokala som nationella nätverk för att bevaka och hantera frågor inom området Vårdekonomi.
Rollen innebär att du innehar en nyckelroll inom organisationen, där du tillsammans med dina kollegor är den sammanhållande länken mellan verksamheternas behov och olika leverantörer avseende de ekonomiska flödena för hälso- och sjukvården. Ditt arbete sträcker sig bortom att bara hantera befintliga system; det inkluderar också en viktig roll att driva och främja utvecklingen inom digitalisering och välfärdsteknik. Detta innebär att du aktivt deltar i att identifiera och implementera innovativa lösningar som kan förbättra och effektivisera verksamheten.
Teamet präglas av engagemang, teamkänsla och arbetsglädje!
Om dig
Generella kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en högskoleutbildning inom IT eller systemvetenskap, med erfarenhet av ekonomiarbete eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Vi söker dig som har ett stort eget driv och intresse för problemlösning samt att ha en serviceinriktad personlighet.
För att lyckas i uppdraget behöver du ha god systemförståelse och intresse för digitalisering och kravanalys. Du trivs i en samordnande roll och driver självständigt ditt arbete framåt med fokus på förbättringar och utveckling, samtidigt som du har förmåga att engagera och motivera andra. Du är bra på att planera, organisera och dokumentera ditt arbete som präglas av kvalitet och noggrannhet. Du agerar som en bro mellan de olika delarna av organisationen och säkerställer att systemen stöder och främjar verksamhetens mål. Vårt koncernspråk är svenska och du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vidare kan det förekomma kontakter med leverantörer från utlandet vilket gör att vi förväntar oss att du även har goda kunskaper i engelska.
Meriterande kvalifikationer
Vi vill att du ska ha följande erfarenhet av:
- ägandeskap och förvaltning av olika system
- validering av systems konfiguration i samband med förändringar
- kravhantering och tester av funktionella krav
- dokumentation av processer
- leda utvecklingsarbete i förändringar av såväl arbetssätt som systemförändringar
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om ekonomi
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är ekonomi. Här finns organisationens samlade resurser för ekonomi, redovisning och analys. I området finns även affärsavdelningen och beställaravdelningen för hälso- och sjukvård samt tandvård. Ekonomiområdets uppdrag är att leda, utveckla och stödja organisationens arbete inom inköp, ekonomi och analys. Området har ett helhetsansvar för processer som rör planering, budgetering, uppföljning, redovisning, inköp och klassificering. Inom området finns även ansvaret för kontinuerlig utveckling och implementering av gemensam metodik, modeller och arbetssätt inom ekonomi och inköp.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Ekonomi Kontakt
Björn Bondesson, avdelningschef 0455-731000 Jobbnummer
9747595