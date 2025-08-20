Systemförvaltare till vår kund inom offentlig sektor
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning:
Du kommer jobba som en del i ett team där ditt ansvar är att leda de tekniska delarna kring införanden och under hela produktens livscykel. Som produktspecialist är du kontaktperson för frågor som gäller t.ex. utveckling eller incidenter kring de produkter du ansvarar för. Du samarbetar med utvecklingsteam eller leverantörer kring de underhålls-, förbättrings- och vidareutvecklingsåtgärder som behövs för att livscykelhantera produkten. Du är även med och planerar hur utrullningen av nya förmågor i IT-systemen ska ske på bästa sätt. Tekniska utvärderingar inför inköp kan förekomma.
Krav på kandidatens kompetens:
Minst 8 års erfarenhet kring Systemförvaltning.
Minst 5 års erfarenhet av att genomföra driftsättningar, förändringar och uppdateringar av IT- system i en Windowsmiljö.
Minst 5 års erfarenhet av SQL databaser.
Minst 2 års erfarenhet av AML (Anti-Money Laundering) system.
Konsulten ska ha mycket god förmåga att dokumentera sitt arbete.
Konsulten ska behärska svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Meriterande:
God kompetens av arbete enligt CI/CD gärna med kompetens kring Octopus deploy eller liknande
2-3 års erfarenhet av arbete inom myndigheter.Publiceringsdatum2025-08-20Erfarenheter
Kunskap - hög kompetens inom aktuellt område
Erfarenhet - 4-8 års erfarenhet inom området. Har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
Ledning - tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet - kan arbeta självständigt
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9466476