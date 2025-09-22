Systemförvaltare till teknik och fastighetsförvaltningen
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Datajobb / Kalmar Visa alla datajobb i Kalmar
2025-09-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Vill du vara med och utveckla framtidens fastighetssystem? Vi söker en nyfiken och tekniskt kunnig systemförvaltare som vill vara länken mellan vårt fastighetssystems olika delar och bidra till en smartare och mer effektiv förvaltning.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare är ditt uppdrag att samordna och utveckla vårt fastighetssystem. Du kommer att ha en nyckelroll i att skapa struktur, samverkan och teknisk förståelse för systemets olika delar. I ditt arbete jobbar du nära tillsammans med förvaltningens systemadministratörer och digitaliseringsledare, men också med de verksamheter som använder systemet.
I ditt uppdrag ingår förvaltningsansvar för ett eller flera system. I det ingår att ta fram förvaltningsplan samt planera och genomföra de utvecklingspunkter och åtgärder som planen beskriver. Du ansvarar för dokumentation av systemets funktioner, förändringar och rutiner samt stöttar de verksamheter som använder systemen.
I rollen ingår att se till att säkerställa systemets funktion och tillgänglighet, men också att föreslå utveckling och förbättring av systemen, samt att utveckla och automatisera processer och flöden.
Våra system används av människor och det är i mötet mellan teknik och verksamhet som verklig utveckling sker. Som systemförvaltare behöver du därför ha förmåga att förstå hur ett system kan stödja och utveckla arbetssätt, och hur arbetssätt i sin tur kan påverka systemets utformning och funktion. Du är en viktig länk mellan teknik och användare, och din insikt i både tekniska lösningar och verksamhetens behov gör att du kan bidra till att vi har system som verkligen fungerar i praktiken.
På sikt ser vi gärna att du också driver mindre digitaliseringsprojekt, från idé till genomförande, och bidrar till att förbättra våra arbetssätt och verktyg. Du kommer även att bidra i arbetet med utveckling och framtagning av Power BI-rapporter som stöd för verksamhetsuppföljning och analys.
Organisatoriskt tillhör tjänsten teknik- och fastighetsförvaltningens stab och din närmaste chef är stabschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom till exempel systemvetenskap/informatik eller annan inriktning/ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper inom datateknik och ett genuint intresse för teknik och system.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av systemadministration, integrationer och teknisk samordning
• vana vid att utforma förvaltningsplaner och dokumentera systemfunktioner och rutiner.
• kompetens och praktisk erfarenhet inom projektledning
• kunskap inom informationssäkerhet och dataskydd.
• erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser.
• Erfarenhet av att ta fram Power BI-rapporter för verksamhetsuppföljning och analys.
För att trivas med tjänsten tror vi att du är en god kommunikatör med erfarenhet av relationsskapande arbete, har lätt för att samarbeta, ser helheter och sammanhang, och är van att arbeta självständigt och målinriktat. Du är strukturerad, lösningsfokuserad samt har ett positivt och nyfiket förhållningssätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278467". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Stabschef
Sofia Sköld 010 -352 10 21 Jobbnummer
9519031